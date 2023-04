Dia Internacional do Jazz é celebrado com programação; conheça os espaços

O Jazz é um estilo musical que tem influência afro-americana e tem referência no Blues, que deriva das conhecidas "canções de trabalho" das pessoas pretas. Neste domingo, 30, é celebrado o Dia Internacional do Jazz, data criada pela UNESCO para celebrar o gênero musical e a luta pela liberdade. O gênero tem público e espaço em Belém, com casa de jazz oferecendo programações regulares. O Espaço Cultural Boiuna tem programação hoje a partir das 16h em celebração ao ritmo.

Surgiu em Nova Orleans entre 1890 e 1910 e o Jazz ganhou notoriedade com nomes, entre eles, de Miles Davis (trompetistas), Louis Armstrong (trompetista, cornetista, saxofonista.), Ella Fitzgerald (cantora e compositora), Billie Holiday (cantora e compositora), John Coltrane (saxofonista e compositor), todos artistas pretos referências na cena do jazz e importantes para a difusão do estilo.

Em Belém, há 13 anos o Espaço Cultural Boiuna propicia ao público local um encontro com músicos jazzistas. Os proprietários, Silvana Loureiro e Mario Moraes, que também é cantor e compositor, contam como surgiu a ideia. "O espaço começou com vários encontros de músicos de vários gêneros musicais. Vimos a necessidade de criar dias específicos de gênero, aí surgiu as quartas do Boiúna Jazz", iniciou Silvana.

"A importância de manter vivo esse ritmo mutante que é tocado em várias cidades e países do mundo. [Belém] tem um público que aprecia muito o jazz, é um público crescente de todas as idades", completou Mario.

O músico também avaliou a cena de Belém e destacou os eventos que o espaço sediou e nomes de artistas locais que tocam nas "Quartas do Boiúna Jazz". "O jazz é o gênero musical que modifica a sua forma, de acordo com a sua região que é tocado, e isso nos fascina. Vários artistas já passaram por aqui, nacionais e internacionais, já sediamos o festival Internacional de música e também o festival internacional de trombone… Mesmo que ainda se encontre muita resistência, um pequeno grupo preconceituoso e xenófobo, nós temos vários músicos jazzista em Belém como Careca Braga, Nego Nelson, Mini Paulo, Nei Conceição, kim Freitas, Delcley Machado, Gileno Foinquinos e muitos músicos", concluiu.

Há espaços mais recentes, mas que também oferecem palco aos instrumentistas, músicos e cantores. Próximo de completar um ano de funcionamento, o "Savieira" também é um espaço cultural que congrega o ritmo. Tomás Vieira Menezes é um dos sócios do Savieira e músico. "Falta pouco para o Savieira completar um ano, e uma proposta desde o início era colocar o Jazz em um dia mais acessível para todos, então criamos o Sabajazz", destacou.

"O Savieira sempre foi uma união coletiva e criativa de ideias, bem parecido com o jazz. Nosso amor e zelo pelo gênero sempre foi algo marcante na casa, por saber a abundância de sentimentos e sensações que o jazz nos causa. O Savieira vem fortalecendo cada vez mais a cena instrumental local na cidade, assim como faz por anos o Espaço cultural Boiúna que sempre foi uma fonte de inspiração quando se trata de música instrumental", disse Tomás.

Questionado sobre a importância do Jazz, o músico destacou que o gênero musical consegue fazer parte de qualquer momento da vida, seja ele conturbado ou pacífico. "O jazz possibilita liberdade ao tocar, onde cada músico explora sua criatividade e sensibilidade interagindo com os outros. Acredito que mais de 70 artistas que focam seus trabalhos em música instrumental passaram e passam por lá", ponderou.

Sobre a cena jazzista de Belém, Tomás também contribuiu e revelou que poucos espaços fomentam o ritmo, mas que os artistas da capital paraense são os mais talentosos do mercado. "A cena de jazz de Belém é uma das mais talentosas do Brasil, sempre com bastante músicos ativos e que vestem a camisa, porém a cidade ainda possui poucos espaços que fomentam o gênero", arguiu.

"Atualmente o único espaço público que ativamente fomenta o jazz é o teatro da paz, através dos concertos da Amazônia Jazz Band, o que é maravilhoso ter essa oportunidade de conseguir ouvir uma big band. Contudo, a vasta quantidade de praças e outros ambientes públicos que temos poderiam ter mais facilidade para o acesso e incentivo para que a música possa respirar, e não somente ter que existir em espaços particulares", finalizou.

Serviço

Local: Espaço Cultural Boiuna

Endereço: R. dos Pariquis, 1556 - Batista Campos,

Dia de Jazz: às quartas-feiras.

Hoje, 30, a partir das 16h programação de Jazz em celebração a data.

Local: Savieira

Endereço: : R. dos Tamoios, 1587 - Jurunas,

Dia de Jazz: aos sábados