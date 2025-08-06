Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Dia dos Pais: visita ao museu da Porsche na Alemanha de graça? Saiba como

Promoção de shopping em Belém dará oportunidade de visitar modelos icônicos de carros de diferentes décadas em uma viagem a Alemanha

Uma experiência internacional ligada ao universo dos carros esportivos está entre as ações promovidas para o Dia dos Pais em Belém. Uma campanha vai sortear uma viagem para Stuttgart, na Alemanha, com direito a acompanhante, passagens aéreas, hospedagem e visita ao Museu da Porsche, que reúne modelos clássicos e de competição da fabricante alemã.

O museu da Porsche é considerado um dos mais simbólicos do mundo no segmento automotivo. A visita contempla uma imersão na história da marca, que tem origem em 1931, e conta com uma seleção de modelos icônicos de diferentes décadas.

A iniciativa é do Shopping Bosque Grão-Pará e será realizada entre os dias 5 e 31 de agosto. O cliente precisa fazer compras e trocar por números da sorte para concorrer ao prêmio. Durante a campanha, compras feitas entre segunda e quinta-feira garantem números da sorte em dobro, ampliando as chances de participação.

