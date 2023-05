Dia do Orgulho Geek terá evento especial na UFPA nesta quinta-feira (25)

Uma programação especial para os nerds estará disponível amanhã (25) no “MultiGeek” no Atelier de Artes, da Faculdade de Artes Visuais (FAV), no campus Guamá, da Universidade Federal do Pará (UFPA). O evento começa a partir das 16h com bate-papo, workshops, exibição de filmes, competição de games, feirinha geek e discotecagem. A atividade na UFPA ocorrerá para comemorar o Dia Mundial do Orgulho Nerd, ou do Orgulho Geek, celebrado no dia 25 de maio. A organização é do curso de Tecnologia em Produção Multimídia da UFPA.

Alguns grupos de cosplay como “Os Oficiais Homens-Aranhas de Belém” que reúne somente cosplays de Homem-Aranha se reunirão no MultiGeek. Um dos que já confirmou presença foi Patrick Oliveira, de 31 anos, que faz cosplay do aracnídeo há três anos. “Algumas pessoas estão se organizando para ir. Acredito que metade poderá ir, e outra metade terá os seus afazeres”, adianta.

Para ele, eventos como esse são importantes para divulgar a cultura geek e fazer outras pessoas entenderem os hobbies e a paixão pela cultura nerd. “É muito importante para a gente que faz parte do meio geek para mostrar às outras pessoas que não tem conhecimento desse meio na nossa região. É uma forma de divulgação do nosso hobby, do meio que a gente gosta muito. Como Homem-Aranha é um dos mais importantes fez parte da infância de muita gente, quando falamos de cultura geek ele é um importante símbolo”, destaca.

PROGRAMAÇÃO - A programação da MultiGeek terá início com o bate-papo “Das HQs à IA”, que vai abordar histórias em quadrinhos e as fronteiras da Inteligência Artificial e terá a participação dos professores da FAV Cássio Tavernard, Ricardo Harada Ono e John Fletcher Couston, além do discente Leonardo Dressant. Em paralelo, serão oferecidos os Workshops “Que a força do Roteiro e Storytelling esteja com você”, com a professora Rafaelle Ribeiro; e “Introdução ao Game Design”, com o professor Bruno Assis.

Além das palestras e oficinas, o público também poderá cantar em uma sala de karaokê, dançar o Just Dance e jogar videogame e RPG em salas dedicadas às atividades. O evento também contará com uma feirinha geek e venda de comidas e bebidas, e encerramento com discotecagem de trilhas sonoras de filmes geek.

Dia do Orgulho Nerd – A primeira edição do Dia do Orgulho Nerd foi realizada em 2006, na Espanha. Desde então a cultura geek vem ganhando espaço em fóruns e eventos específicos. Os termos nerd ou geek fazem alusão às pessoas interessadas em assuntos técnicos ou científicos. A cultura geek se popularizou com as histórias de super-heróis nos cinemas e na cultura geral da sociedade nos últimos anos.

O dia 25 de maio é associado ao lançamento do primeiro filme da série Star Wars (Episódio IV: Uma Nova Esperança), de 1977, e ao Dia da Toalha, comemorado pelos fãs da série de livros O Guia do Mochileiro das Galáxias, de Douglas Adams.

Serviço: MultiGeek - Dia do Orgulho Nerd na UFPA

Dia: 25 de maio de 2023

Hora: a partir das 16h

Local: Faculdade de Artes Visuais - Anexo do Atelier de Artes (prédio dos fundos)