Detalhe em sunga branca de Whindersson chama a atenção

O comediante Whindersson Nunes chamou a atenção dos seguidores com fotos que publicou nas redes sociais com uma sunga branca. Ele arrancou elogios dos seguidores com as imagens feitas em Fernando de Noronha nesta quarta-feira (22).

Os fãs de Windersson Nunes notaram um detalhe íntimo na imagem. Em uma das fotos, é possível notar o “volume” do comediante.

Whindersson mostrou que está com ótima forma física, exibindo o abdômen sarado. O comediante pratica boxe regularmente e sempre faz vídeos praticando atividades físicas.