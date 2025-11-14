Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'Desmoronei completamente': Lady Gaga fala pela primeira vez de surto psicótico

A artista lembrou que o colapso aconteceu de forma abrupta

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Confira data de show de Lady Gaga no Rio de Janeiro em 2025 (Foto/Instagram: @ladygaga)

Lady Gaga fez uma nova revelação sobre o período turbulento que passou em 2017, na época da turnê mundial Joanne, quando cancelou sua apresentação no Rock in Rio. A cantora contou pela primeira vez que sofreu um surto psicótico nessa época, um quadro que ela nunca havia dito ao público.

Em entrevista à Rolling Stone, a artista lembrou que o colapso aconteceu de forma abrupta. Segundo Gaga, o episódio foi tão intenso que sua irmã chegou a dizer que "não reconhecia mais" quem ela era.

A situação a levou a buscar atendimento psiquiátrico e a suspender imediatamente os compromissos profissionais. "Eu cancelei a turnê. Houve um dia em que precisei ir ao hospital para cuidados psiquiátricos. Eu precisava dar uma pausa", disse Gaga.

A Gravidade do Colapso e o Rock in Rio

Gaga relembrou que a situação "foi realmente assustadora". "Houve um momento em que eu não achava que poderia melhorar… Me sinto muito sortuda por estar viva", refletiu a artista.

Naquele ano, a cantora cancelou o show no Rock in Rio, alegando fortes dores provocadas pela fibromialgia. O comunicado gerou grande comoção entre fãs brasileiros, especialmente após a mensagem em que ela dizia estar devastada.

Recuperação e Apoio

Mesmo após interromper a agenda de shows, o processo de recuperação foi longo. Ela revelou ter sido medicada durante as filmagens de "Nasce uma Estrela", quando tomou lítio para conseguir seguir trabalhando.

O período marcou uma fase de fragilidade emocional que, segundo a artista, exigiu uma reconstrução completa. Hoje, ela afirma se sentir "saudável e completa".

Gaga credita parte dessa transformação ao apoio do noivo, Michael Polansky. O relacionamento, segundo ela, foi fundamental para que voltasse a reconhecer sua própria identidade e retomasse a confiança pessoal e artística. "Estar com alguém que se importa com quem eu realmente sou fez uma grande diferença", declarou.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LADY GAGA/ROLLING STONE/ENTREVISTA/SURTO PSICÓTICO/2017
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

SE PROGRAME

A agenda cultural com programação gratuita agita a capital do Brasil na última semana de COP30

Em diversos lugares de Belém, o público pode conferir exposições, shows, dentre outros

16.11.25 8h00

GRATUITO

Pelé do Manifesto abre Festival Muita Onda com show marcado por rap, protesto e cultura amazônida

Evento destaca mobilização social e diversidade artística, com dezenas de artistas levando ao palco vivências e resistências da periferia.

16.11.25 8h00

VOTO

Dança dos Famosos terá Dança Cigana e votação do público; Silvero Pereira e Thais Sousa pedem apoio

Dupla já recebeu até nota 10 unânime dos jurados

15.11.25 16h11

OBRA

'Pasárgada' é exibido em Belém com sessões gratuitas e presença de Dira Paes

A artista paraense fez a sua estreia como diretora

15.11.25 16h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

MEMÓRIAS

Andréia Sadi fala de 'recepção íncrivel' em Belém e recado dos torcedores para o marido, André Rizek

Jornalista passou 10 dias transmitindo seu programa diário da COP30.

15.11.25 15h20

TRETA

Andressa Urach critica Luiza Ambiel após vídeo íntimo com ex: 'Velha da banheira'

Modelo se revolta ao descobrir gravação íntima de sua ex-colega com Cassiano França e dispara críticas nas redes sociais.

26.02.25 17h04

Celebridade

Vídeo adulto do pai de Andressa Urach vaza nas redes sociais e internautas reagem

Antes de virar ator pornô, Carlos Urach criticou trabalho da filha: 'Não a considero minha filha'

05.03.25 16h23

novo rumo

Ex de Adriano Imperador, que foi amarrada em árvore, abandona a fama e muda de profissão

Joana Machado vive longe dos holofotes desde 2012

15.11.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda