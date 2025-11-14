'Desmoronei completamente': Lady Gaga fala pela primeira vez de surto psicótico

Lady Gaga fez uma nova revelação sobre o período turbulento que passou em 2017, na época da turnê mundial Joanne, quando cancelou sua apresentação no Rock in Rio. A cantora contou pela primeira vez que sofreu um surto psicótico nessa época, um quadro que ela nunca havia dito ao público.

Em entrevista à Rolling Stone, a artista lembrou que o colapso aconteceu de forma abrupta. Segundo Gaga, o episódio foi tão intenso que sua irmã chegou a dizer que "não reconhecia mais" quem ela era.

A situação a levou a buscar atendimento psiquiátrico e a suspender imediatamente os compromissos profissionais. "Eu cancelei a turnê. Houve um dia em que precisei ir ao hospital para cuidados psiquiátricos. Eu precisava dar uma pausa", disse Gaga.

A Gravidade do Colapso e o Rock in Rio

Gaga relembrou que a situação "foi realmente assustadora". "Houve um momento em que eu não achava que poderia melhorar… Me sinto muito sortuda por estar viva", refletiu a artista.

Naquele ano, a cantora cancelou o show no Rock in Rio, alegando fortes dores provocadas pela fibromialgia. O comunicado gerou grande comoção entre fãs brasileiros, especialmente após a mensagem em que ela dizia estar devastada.

Recuperação e Apoio

Mesmo após interromper a agenda de shows, o processo de recuperação foi longo. Ela revelou ter sido medicada durante as filmagens de "Nasce uma Estrela", quando tomou lítio para conseguir seguir trabalhando.

O período marcou uma fase de fragilidade emocional que, segundo a artista, exigiu uma reconstrução completa. Hoje, ela afirma se sentir "saudável e completa".

Gaga credita parte dessa transformação ao apoio do noivo, Michael Polansky. O relacionamento, segundo ela, foi fundamental para que voltasse a reconhecer sua própria identidade e retomasse a confiança pessoal e artística. "Estar com alguém que se importa com quem eu realmente sou fez uma grande diferença", declarou.