Deputada e cantora Leci Brandão está internada em hospital de São Paulo

A deputada e cantora Leci Brandão, de 79 anos, está internada desde a última segunda-feira (15) em um hospital de São Paulo. Segundo informações do gabinete da sambista, ela foi realizar exames de rotina e "foram detectadas questões vasculares".

Ainda segundo o gabinete, Leci Brandão passa bem e seu quadro de saúde é estável. Naquela segunda-feira, a artista e deputada estadual por São Paulo foi realizar exames de rotina e os médicos detectaram novas questões vasculares.

Leci já realizou um procedimento no ano anterior para enfrentar o mesmo problema e os profissionais avaliaram que a recuperação dela se daria de forma mais efetiva se ela permanecesse no hospital por alguns dias. As informações foram divulgadas pelo portal G1 e publicadas pelo portal Metrópoles.

O quadro de Leci é estável. “A deputada segue em repouso e passa bem”, informa a nota enviada ao site. Em setembro do ano passado, Leci Brandão passou mal ao desembarcar de um voo no Rio de Janeiro vindo de São Paulo. A artista foi atendida no pronto-socorro do aeroporto e levada para o Hospital Copa D’Or, em Copacabana, zona sul da cidade. Segundo a equipe, não foram encontrados problemas neurológicos e a cantora foi liberada.