Depois de turnê nos Estados Unidos, Israel e Rodolffo se apresentam em Belém

Recém-chegados de uma turnê nos Estados Unidos, a dupla Israel e Rodolffo se apresenta nesta sexta-feira (29), em Belém, com um show cheio de hits, entre eles "Batom de Cereja". Os portões do Espaço Náutico Marine Club abrem às 21h e o público ainda vai conferir ainda Vitor Fernandes, Betto e Naldo e Assayag.

A dupla sertaneja voltou ao Brasil no final de semana passado após percorrer por cidades como Newark, Boston e Danury, nos Estados Unidos. Os ingressos para os shows no exterior esgotaram e ainda tinham pessoas que tentaram participar do evento.

A dupla sempre foi conhecida no meio do sertanejo, mas o "boom" da carreira ocorreu com a participação de Rodolffo no Big Brother Brasil 21, que inclusive o hit "Batom de Cereja" foi lançado no programa. Tanto Israel quanto Rodolffo sabem da importância do reality para suas carreiras, embora Rodolffo tenha ganhado maior visibilidade.

Tanto é prova que, recentemente, viralizou um vídeo na internet que mostra o momento em que uma fã de Rodolffo entra no camarim da dupla, mas cumprimenta apenas o ex-bbb. Israel chegou a se pronunciar nas redes sociais e disse que entende que o parceiro tenha maior visibilidade em decorrência da participação no programa. Israel declarou que é bem resolvido quanto a esta questão.

Sobre o convite para participar da 21ª edição do Big Brother Brasil, Rodolffo disse que só aceitou depois de pensar, planejar e discutir com a equipe. Por conta dessa nova fase, toda a estratégia de lançamento do projeto foi alterada para acontecer na semana de estreia do programa. Rodolffo foi o 9º eliminado da competição.

Dentro da casa, a faixa ‘Batom de Cereja’ não saiu da boca dos participantes e isso fez com que, ao ser lançada nas plataformas, disparasse em números de views e streamings. Em março deste ano, a dupla alcançou, pela primeira vez na carreira, o primeiro lugar em todas as plataformas de música com a canção e estão no TOP 100 Global em ambas.

“Batom de Cereja” já contabiliza mais de 360 milhões de visualizações em seu videoclipe e cerca de 190 milhões de streamings somando todas as plataformas. Outro grande marco foi a estreia na lista Billboard Global 200, onde esteve por 10 semanas e chegou a ficar em 57 º.

O novo álbum, “Aqui e Agora”, lançado no final de janeiro, tem mais de 470 milhões de visualizações no canal. Sucessos antigos como “Marca Evidente” e “Conselho” também ficaram em destaque e voltaram para as paradas de sucesso. Já nas plataformas de streaming, os números dispararam.

Em maio de 2021, foi divulgada a segunda parte do projeto “Aqui e Agora” com destaque para a faixa ‘Faz Amor Comigo Só Hoje’, com participação de Wesley Safadão. A nova música de trabalho dos cantores soma 37 milhões de visualizações no Youtube e, também, milhões de streamings nas plataformas de música.

A dupla tem uma relação desde criança e começaram a cantar aos sete anos de idade, em Goiás. A dupla foi formada pelos seus pais, Antônio (Pai de Israel) e Juarez (Pai de Rodolffo), que decidiram unir os filhos, depois de descobrirem que os garotos tinham talento. Com sete anos, já se apresentavam em festinhas, casa de amigos, aniversários e na escola onde estudavam.

Aos 11 anos, gravaram o primeiro CD, com 4 faixas inéditas que não chegou a ser divulgado. As apresentações passaram a ser em bares e eventos de maior proporção, sempre sob a responsabilidade e orientação de Juarez Dias, pai de Rodolffo. Em 2008, a dupla gravou o segundo CD, com 15 faixas e repertório inédito, intitulado “Raridade”. A produção musical foi assinada por Guilherme Bicalho, na época o produtor conhecido no gênero sertanejo no estado de Goiás. O álbum não chegou a ser trabalhado.

Dois anos depois, no final de 2010, Israel e Rodolffo lançaram um álbum 100% autoral, batizado de “Do Jeito Que eu Queria”. Entre os destaques, a faixa que deu nome ao álbum e “Marca Evidente”, composta por Israel e Juarez Dias, um divisor de águas na carreira da dupla. No ano seguinte, o álbum “Do Jeito Que eu Queria” vira o primeiro DVD da dupla e recebe o título de “Marca Evidente”, faixa de destaque que teve participação de Jorge e Mateus e alavancou a dupla a nível nacional. Neste trabalho, eles receberam a parceria de Cristiano Araújo, Humberto e Ronaldo, Matheus e Kauan e Gusttavo Lima.

EVENTO: Israel e Rodolffo + Vitor Fernandes + Betto e Naldo + Assayag

DIA: 29/10/2021

LOCAL: Espaço Náutico Marine Club

ABERTURA DOS PORTÕES: 21H

PONTO DE VENDAS:

Classificados Liberal- Subsolo Boulevard- 2 piso Pátio Belém

SITE: www.ticketou.com

INFORMAÇÕES: 91 982130059

EVENTO PARA VACINADOS!