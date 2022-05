Depois de Doutor Estranho 2, quais são os lançamentos da Marvel para 2022?

Marvel preparou vários lançamentos para 2022. Os próximos filmes e séries do MCU (Universo Cinematográfico Marvel) prometem continuar abordando as centenas de dimensões paralelas e multiversos.

Veja os principais lançamentos da Marvel para este ano:



Ms. Marvel (8 de junho):

A série da Marvel no Disney+ vai contar a história de Kamala Khan (Iman Vellani). Jovem americana de origem paquistanesa, a personagem tem dificuldades tanto em casa quanto na escola.

Ms. Marvel (Reprodução)

Primeira personagem muçulmana de destaque da Marvel, ela tenta se adaptar à sociedade em sua volta. Mas o preconceito não será a única pedra em seu caminho. Após adquirir superpoderes, Kamala terá que lidar com outra novidade – a vida de heroína.



Thor: Amor e Trovão (7 de julho):

Segundo filme dirigido por Taika Waititi na franquia, a quarta produção solo estrelada por Thor vai mostrar o personagem de Chris Hemsworth em uma posição jamais vista. Após perder seu posto como herói, o protagonista deve ser substituído, como nas HQs, por Jane Foster (Natalie Portman).

Thor: Amor e Trovão (Reprodução)

Incapaz de portar o martelo Mjolnir, o deus de Asgard precisa encarar a nova realidade – seu ex-interesse amoroso é a nova Poderosa Thor. No entanto, este não será o único obstáculo no caminho do ator australiano.



Pantera Negra – Wakanda para Sempre (10 de novembro):

Shuri (Letitia) deve assumir o manto do Pantera Negra nesta continuação. O novo filme da Marvel, programado para 2022, sobre o herói de Wakanda vai responder a maior dúvida do MCU: quem vai assumir o manto do Pantera Negra? Após a morte de Chadwick Boseman (1976-2020), o estúdio optou por não escalar outro ator para o papel de T’Challa.

Pantera Negra – Wakanda para Sempre (Reprodução)

No entanto, a favorita para ocupar esta posição de destaque na Marvel, repetindo algo que acontece nas HQs, Letitia Wright está envolvida em uma grande polêmica. Em dezembro de 2020, a intérprete de Shuri, irmã de T’Challa, publicou um vídeo em sua rede social adotando uma postura anti-vacina.





She-Hulk (2022):

Prima de Bruce Banner, o Hulk, nas histórias em quadrinhos, Jennifer Walters será interpretada por Tatiana Maslany na série da Marvel no Disney+. Nos quadrinhos, depois de fazer uma transfusão de sangue com o herói atingido por raio gama, a personagem desenvolve poderes especiais iguais aos do seu familiar.

She-Hulk (2022) (Reprodução)

Jennifer trabalha como advogada em casos judiciais envolvendo super-heróis. Mas com as novas habilidades, a personagem vai atuar no outro lado da justiça. Fora dos tribunais, a prima de Banner vai enfrentar os vilões com suas próprias mãos.





Guardians of the Galaxy – Holiday Special (final de 2022):

Dirigido e escrito por James Gunn, este especial do Disney+ pode ajudar a explicar o que aconteceu com os heróis mais famosos do espaço durante o intervalo do segundo e terceiro filme da franquia.