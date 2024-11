Denise Fraga estreia no Theatro da Paz com o espetáculo ‘Eu de Você’

A atriz Denise Fraga se apresenta pela primeira vez no Theatro da Paz, em Belém, com o espetáculo "Eu de Você" em uma curta temporada nos dias 22, 23 e 24 de novembro. Esta apresentação faz parte de sua turnê pelas regiões Norte e Nordeste do país, promovida pela NIA TEATRO. Os ingressos vão começar a ser vendidos, na próxima sexta-feira (15/11), de forma online pelo site Ticket Fácil, mas também poderão ser encontrados na bilheteria do teatro.

O espetáculo combina histórias reais com literatura, música e poesia, em um projeto idealizado por Denise em colaboração com o produtor José Maria e o diretor Luiz Villaça.

Em cena, ela propõe reflexões sobre a vida cotidiana e as relações humanas, com Denise destacando a importância da arte como forma de suporte à alegria e ao sofrimento.

Denise dá vida aos personagens inspirados em pessoas reais e suas histórias, abordando temas do cotidiano com humor e sensibilidade. Além disso, a atriz incorpora à peça mais de dez músicas, incluindo clássicos de Chico Buarque e Elvis Presley, em uma experiência que busca comover e envolver o público.

O espetáculo também se destaca pela acessibilidade, com serviços de intérprete na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), audiodescrição e monitoria para pessoas neuro diversas em todas as sessões. As informações sobre esses serviços podem ser obtidas pelo e-mail comunicacao@niafilmes.com.br.

A peça tem patrocínio da Bradesco Seguros, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal.

SERVIÇO

Denise Fraga apresenta ‘Eu de Você’ em Belém

Datas: 22, 23 e 24 de novembro;

Local: no Theatro da Paz, localizado na Praça da República, Rua da Paz, s/n, no bairro da Campina;

Ingressos: À venda na bilheteira do Theatro da Paz e pelo site Ticket Fácil

Preços: R$ 20 a R$ 140.