Denise Dias coloca bumbum 'para jogo' em foto de lingerie

Em um ensaio para lá de sensual, Denise Dias deixou as curvas à mostra usando lingerie. A musa revelou que o corpão está rendendo uma agenda cheia.

"Estou numa fase de muito trabalho, sinal que o bumbum ainda ostenta o título de paixão nacional com unanimidade."

Atriz e modelo, Denise conta que até já fez um seguro para o próprio bumbum. Ela diz que cuida muito do corpo, mas sem exageros.

“Eu tenho muito cuidado com meu corpo e com minha saúde. Tem que ser assim. Minha preocupação com o bumbum pode até parecer extrema, mas todas as minhas campanhas e até mesmo a minha marquinha são vinculadas a boa forma do meu bumbum”, disse.

A bela tem a própria marca de moda praia e lingerie. Ela conta que neste ano pretende investir no ramo da beleza e promete ajudar as clientes a conquistarem o "bumbum dos sonhos".