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Demi Moore homenageia Bruce Willis em postagem para o Dia dos Pais dos EUA

Estadão Conteúdo

Demi Moore, 63 anos, fez uma bela homenagem ao ex-marido, Bruce Willis, 71, em suas redes sociais. No domingo, 21, data em que os Estados Unidos celebraram seu Dia dos Pais, a indicada ao Oscar usou o Instagram para celebrar o astro de Duro de Matar, com quem ela tem três filhas.

"Gerações de amor. Hoje nós celebramos nosso incrível Bruce Willis. Mandando amor a todos os pais, hoje e sempre", escreveu Demi, compartilhando cliques de Willis com as filhas e os netos.

Diferentemente do Brasil, o Dia dos Pais nos EUA é celebrado no terceiro final de semana de junho.

Demi e Willis foram casados entre 1987 e 2000 e tiveram três filhas: a também atriz Rumer Willis, 37, a musicista Scout Willis, 34, e a artista Tallulah Willis, 32.

Apesar do divórcio, os dois permaneceram muito próximos ao longo das décadas, criando as filhas juntos e mantendo uma convivência amorosa mesmo após o casamento seguinte do ator com a modelo Emma Heming Willis, em 2009.

Willis foi diagnosticado com demência frontotemporal (DFT) em 2023. Desde então, a família do ator, incluindo Demi, tem convivido de forma próxima para cuidar do astro.

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