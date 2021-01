Delegado diz que agressores de Henri Castelli responderão por lesão corporal grave

Após Henri Castelli desabafar sobre as agressões sofridas na última semana de 2020, durante uma viagem a Maceió (AL), o delegado Fabrício Lima do Nascimento, responsável pela delegacia da Barra de São Miguel, afirmou que os agressores do ator já foram identificados e devem responder por lesão corporal grave.

Os quatro homens já foram ouvidos pela Polícia Civil. O motivo da “briga” foi porque o ator reclamou da realização de uma festa na marina local.

“Segundo as testemunhas ouvidas, Henri foi questionar um dos organizadores do evento. Na mesa estavam quatro casais. Os agressores afirmam que Henri não gostou da realização da festa e a confusão teria iniciado”, explicou o delegado.

Durante o depoimento, um suspeito confessou a agressão, alegando se tratar de um revide, o que foi desmentido por Henri Castelli.

O delegado afirmou que buscará mais imagens para auxiliarem na investigação do caso. Ele ainda alegou que, ao total, 10 pessoas foram ouvidas, entre elas, a vítima, testemunhas e agressores.

“Creio que em até 15 dias entregaremos o inquérito ao Ministério Público para o oferecimento da denúncia”, concluiu o delegado.