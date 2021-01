Henri Castelli relata que sofreu ataque com socos e chutes no rosto

Henri Castelli fez um desabafo nesta segunda-feira (11) sobre uma agressão que sofreu em Alagoas, na última semana de 2020. O ator mostrou ferimentos e radiografias feitas logo após o ataque.

"Foi muito triste o que aconteceu comigo. Eu fui agredido covardemente, sem chance de me defender. Eu estava com alguns amigos e, do nada, fui puxado pelas costas, jogado no chão e fui agredido, vítima de socos e chutes no rosto", disse em um vídeo publicado nos Stories do Instagram.

"A minha sensação é de que a minha boca estava pendurada naquele momento. Dei entrada no hospital e eles optaram por amarrar a minha boca com um fio de aço para que eu pudesse cumprir a minha agenda profissional", completou o ator.

O artista também mostrou imagens das lesões sofridas. Ele explicou os motivos pelos quais optou por divulgar que sofreu um acidente em uma academia. À época, sua assessoria divulgou que ele foi hospitalizado, mas logo saiu da unidade de saúde por ter sofrido um ferimento leve.

"Optamos por falar sobre o acidente na academia para não assustar a minha família. Ligar para a minha mãe para contar sobre a agressão não era a melhor coisa a fazer. Ela só soube de tudo depois que eu voltei da cirurgia", ele explicou.

"Eu fiquei com muito medo pela minha família. Também fico com medo de ficar com sequelas para sempre. A minha boca ainda está torta, meu rosto ainda está muito roxo", finalizou. Henri destacou que denunciou os agressores e o inquérito está em andamento.