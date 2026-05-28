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Delcley Machado celebra 35 anos de carreira em show especial

Espetáculo reúne composições marcantes da carreira e participações especiais de artistas paraenses

O Liberal
fonte

O guitarrista, compositor e produtor musical Delcley Machado celebra 35 anos de trajetória artística com o show “Celebração” (Delcley Machado)

O guitarrista, compositor e produtor musical Delcley Machado celebra 35 anos de trajetória artística com o show “Celebração”, espetáculo que revisita momentos marcantes de sua carreira e reúne no palco músicos e convidados especiais que fizeram parte dessa caminhada. A apresentação será no Núcleo de Conexões Na Figueredo (avenida Gentil Bittencourt, 449), a partir das 20h, e  promete atravessar diferentes fases da produção musical do artista.

"Eu tive uma vida muito musical. Meu pai foi músico da orquestra da Rádio e TV Marajoara, fez gravações emblemáticas com Pinduca. Meu pai queria que nós fôssemos músicos, eu e meus irmãos. Aos sete anos, ganhei um cavaquinho e fui estudando o instrumento com a ajuda do meu pai. Aos 12, eu já sabia tocar algumas peças do repertório de Waldir Azevedo. Depois, aos 14 anos, comecei a frequentar alguns lugares onde tocava rock, e por influência do meu irmão acabei ouvindo também heavy metal”, relembra o músico, que fez parte da banda Mosaico de Ravena e, mais tarde, aos 18 anos, viria a se interessar mais profundamente por jazz e música brasileira. 

No palco, hoje, Delcley estará acompanhado por Jacinto Kahwage, no piano, Davi Amorim, no baixo, e Leandro Machado, na bateria, além das participações especiais de Luiz Pardal, Fabrício Machado e Lucas Machado. A apresentação também contará com outra formação de músicos convidados, formada por Edvaldo Cavalcante (bateria), Rodrigo Ferreira (piano) e Taylan Nascimento (baixo). Entre os convidados confirmados estão Vital Lima, Andréa Pinheiro, Mário Moraes, Marianne Lima, Ana Machado, Antônio Abenatar e Cris Lisboa.

A trajetória fonográfica de Delcley Machado teve início em 2002, com o lançamento de “Cordacesa”, álbum que rapidamente se tornou referência na música instrumental produzida no Pará. O disco teve produção assinada por Na Figueredo. Entre os destaques está a faixa “Lucas”, homenagem ao filho do artista, além de “Aquele Que Traz a Luz”, que conta com a participação especial do cantor e compositor Claudio Nucci.

Em 2010, Delcley lançou “Temporal”, trabalho inspirado pelas chuvas amazônicas e pela passagem do tempo. O álbum reúne parcerias com Jorge Andrade, autor da letra de “Das Ruas”, e Marcos Campelo, em “A Voz Guardada”. A obra também inclui “Pixãim”, composição de Walter Freitas que integrou a coletânea “Instrumental Brasil”, da Apple.

Já em 2020, o músico apresentou “Ensolarando”, álbum que marca uma fase madura de sua carreira e reforça sua capacidade de dialogar com diferentes gerações da música brasileira. O trabalho conta com participações de artistas como Vital Lima, Toninho Horta e Claudio Nucci, além de parcerias com os letristas Marcelo Sirotheau, Zé Maria Siqueira e Jorge Andrade. As faixas “Ensolarando” e “Malabarismo no Pé”.

Mais do que uma retrospectiva, o show “Celebração” propõe um reencontro entre público, memória e música. Ao revisitar composições que marcaram sua trajetória, Delcley Machado reafirma sua importância para a cena instrumental amazônica.

SERVIÇO

Show “Celebração”, de Delcley Machado

Data: 29 de maio (sexta-feira)

Hora: 20h

Local: Núscleo de Conexões Na Figueredo

Ingressos: R$ 20

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