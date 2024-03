Carnaval de Belém 2024: 'Deixa Falar' terá Búfalo do Marajó, Damasceno e Carabao como temas

A cultura da ilha do Marajó se tornará destaque na Aldeia Cabana no próximo dia 1º de março com o desfile da escola de samba Deixa Falar. A agremiação é uma das 11 integrantes do Grupo Especial no Carnaval de Belém e será a terceira a se apresentar na Aldeia Cabana, na próxima sexta-feira.

A agremiação traz como tema: “Carabao, O Segredo da Multiplicação, O Búfalo que Vale Ouro”. O samba-enredo se trata de uma homenagem à identidade marajoara, que será realizada na avenida em três atos.

No primeiro, os sambistas vão contar a história da chegada do búfalo do Marajó na ilha; em seguida, entra em cena a vida e obra de Mestre Damasceno, considerado um dos maiores intérpretes de Boi-Bumbá, carimbo, entre outros ritmos; e por fim, uma homenagem à aparelhagem Carabao e a sua influência na música paraense.

De acordo com o vice-presidente da Deixa Falar, Marcelo Moraes, o samba-enredo que será apresentado é uma releitura de uma composição feita em 2001, mas que traz criações novas para um desfile inédito neste ano.

“Nós estamos reeditando esse enredo com uma nova roupagem, então não será a mesma coisa de 2001, teremos novos elementos para enriquecer esse enredo. O diferencial desta vez é o lado cultural, que é justamente a homenagem aos 50 anos de trabalho do mestre Damasceno, o búfalo de ouro e a sua contribuição com o búfalo-bumbá do Marajó. O outro elemento inserido é a aparelhagem do Carabao, outra novidade que não tinha em 2001”, explica Marcelo Moraes.

Um dos destaques do samba-enredo da escola de samba será a narrativa de apresentação da chegada dos búfalos, animais considerados uma das marcas da Ilha do Marajó. Marcelo afirma que o desfile irá começar com a história mística que envolve a espécie.

Nas tradicionais cores azuis e brancas, os integrantes da escola se divertem tocando instrumentos musicais (Foto: Divulgação)

“Nós vamos mostrar como a vinda desses búfalos para o Brasil carrega toda uma questão mística envolvida. Porque o caminho desses búfalos não era para o nosso país, mas por uma questão mística, a caravela resolveu naufragar no Marajó, e foi aí que o Carabao (espécie do búfalo) chegou na ilha, se multiplicou e hoje é uma das principais atividades econômicas da região, com a produção do queijo, da carne e o turismo”, salienta o vice-presidente.

O samba-enredo criado pela escola será interpretado pelo sambista Pitty de Menezes, da Escola de Samba Imperatriz Leopoldinense, uma das principais escolas de samba do grupo principal do carnaval no Rio de Janeiro. O cantor é o atual estandarte de ouro, considerado a melhor voz da Sapucaí em 2024.

Confiante no samba-enredo criado para este ano, Marcelo Moraes acredita que a escola Deixa Falar pode conseguir o primeiro título no carnaval de Belém em 2024, graças aos diversos esforços e investimentos realizados na agremiação.

Um dos requisitos exigidos pela organização do carnaval em Belém neste ano é a realização de atividades sustentáveis, com a colaboração das escolas de samba em realizarem seus desfiles pensando também no meio ambiente. Marcelo garante que a Deixa Falar sempre promove a sustentabilidade em suas apresentações, inclusive com a utilização de materiais recicláveis.

“Sempre quando acaba o carnaval as pessoas jogam as fantasias fora, jogam nas ruas, então esse ano tivemos cuidado redobrado de ter no desfile a maioria do material utilizado ser reciclável. O nosso abre alas vai levar 20 mil garrafas e no segundo carro, também utilizamos materiais recicláveis. Isso não perde a qualidade, não perde o visual, fica uma estética boa e não deixa a desejar a nenhum outro material, ou seja, a gente alimenta a sustentabilidade, reforça esse caráter sem perder a forma a beleza que é o carnaval”, pontua.

Confiante no samba-enredo criado para este ano, Marcelo Moraes acredita que a escola Deixa Falar pode conseguir o primeiro título no carnaval de Belém em 2024, graças aos diversos esforços e investimentos realizados na agremiação.

A escola já conquistou a vice-liderança no carnaval de Belém, em 2019 (Foto: Divulgação)

“Estamos há 14 anos no grupo especial e toda a comunidade está com uma expectativa muito grande. Em 2019 batemos na trave (conquistaram o 2º lugar), então temos confiança de obter um grande resultado neste carnaval. A escola está vindo com uma grande apresentação, com quatro setores, três carros alegóricos e quatro colunas. No barracão já estamos trabalhando nos últimos retoques para realmente concretizar esse sonho do título do carnaval”, conclui o vice-presidente.

Serviço:

Desfile da escola de samba Deixa Falar

Local: Aldeia Cabana

Data: 01 de março (sexta-feira)