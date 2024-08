Dedé Santana passa mal em espetáculo e é atendido às pressas

No último domingo (18/8), o humorista Dedé Santana, de 88 anos, passou mal pouco antes de uma apresentação do show Abracadabra, do Reder Circus, em São José dos Campos, no interior de São Paulo. O ex-Trapalhão precisou ser socorrido às pressas, o que gerou preocupação entre os fãs e colegas de trabalho.

VEJA MAIS

Após receber os cuidados médicos necessários, Dedé Santana retornou ao palco e participou normalmente das duas últimas sessões do espetáculo. A assessoria do Reder Circus confirmou as informações ao colunista Marcos Bulques, do Conexão Entrevista.

Dedé Santana, além de humorista, é também apresentador e cineasta, e é amplamente conhecido por sua carreira na TV, especialmente por seu trabalho ao lado de Renato Aragão no icônico programa Os Trapalhões, exibido pela TV Globo.