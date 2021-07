Dedé Santana aproveita 'mamata' e ganha incentivo de R$ 1,2 milhão da Lei Rouanet

O ex-Trapalhão, Dedé Santana, apoiador ferrenho do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi autorizado, na última terça-feira (6), a captar R$ 1,2 milhão através da Lei Rouanet. O incentivo é para o projeto do humorista, um circo itinerante que mistura cinema, teatro e performance de palhaços pelo interior de São Paulo. As informações são do site Na Telinha.

O ex-parceiro de Didi pediu para buscar cerca de R$ 953 mil e, agora, pode captar R$ 246,7 mil a mais do que o pedido original, conforme revelou a coluna Radar, da revista Veja.

A permissão para captação do recurso foi homologada pelo ex-policial militar André Porciúncula Esteves, que atualmente cuida da Secretaria Nacional de Fomento e Incentivo à Cultura.

Em janeiro de 2020, Dedé participou de um evento no Palácio do Planalto com cantores sertanejos. Na ocasião, o artista explicou que procurou o presidente para falar da situação dos pequenos circos brasileiros. Em maio, ele protocolou o projeto para avaliação da equipe de cultura federal.