'Mostra Ecofalante de Cinema' traz novos longas e debates importantes sobre biodiversidade

Ir além das fronteiras da arte é a principal missão da décima Mostra Ecofalante de Cinema, que acontece do dia 11 de agosto até 14 de setembro, de forma online e gratuita. A programação do mais importante evento audiovisual sul-americano dedicado às temáticas socioambientais reúne 101 títulos de 40 países, 30 deles inéditos no Brasil. A programação é organizada por seções e passeia por debates relevantes além da exibição dos filmes selecionados.

Para o diretor da Mostra Ecofalante de Cinema, Chico Guariba, “A Mostra chega ao seu décimo ano em momento de grande crise no Brasil e no mundo, marcada pela pandemia, a emergência climática, a enorme destruição da biodiversidade e a crescente desigualdade social. Os desafios são enormes e a função da Mostra, que sempre foi a de trazer informação de qualidade e promover o debate democrático, plural e inclusivo, tem se tornado cada vez mais importante. Não é à toa que foi o festival que mais cresceu no Brasil nesses últimos anos", destacou.

Guariba destacou ainda, que o formato online, democratizou ainda mais o evento, que cresceu em número de participantes. “Desde o ano passado, estamos nos adaptando, o desafio maior é na hora de negociar os direitos autorais dos filmes pois precisamos deles disponíveis por mais tempo na internet, para que nosso público consiga aproveitar. Nossa curadoria faz a diferença, não é apenas entretenimento, é muito além, é cultura, educação e cidadania”, reforçou.

A cerimônia de abertura do evento, será realizada hoje a partir das 19h, com a presença do diretor e convidados. Em seguida, às 20h, será exibido o filme “O Novo Evangelho”, de Milo Rau, eleito o melhor documentário no Swiss Film Awards 2021 e coproduzido entre Alemanha, Suíça e Itália. Sua narrativa imagina o que Jesus pregaria no século 21 com uma nova encenação da crucificação de Cristo, já filmada pelo cineasta italiano Pier Paolo Pasolini.

Segundo Guarida, o interessante é que atrações internacionais e nacionais inéditas no Brasil compõem a programação da Mostra. “Temos longas que trazem mensagens muito significativas para o debate atual na sociedade brasileira. Como por exemplo, a pré-estreia especial de “A História do Plástico'', que expõe a “verdade inconveniente” por trás da poluição do plástico, material onipresente em nossas vidas. VPrecisamos reduzir o consumo de plástico em nosso ambiente e isso é um grito de socorro”, alarmou o diretor.

Já entre os filmes nacionais, um dos destaques é a pré-estreia mundial de “A Bolsa ou a Vida”, o mais recente trabalho do consagrado diretor Silvio Tendler. O longa propõe refletir sobre o tema ‘o que virá depois da pandemia?’. A obra traz entrevistas com personalidades conhecidas como o escritor Ailton Krenak, o padre Júlio Lancelotti, o cineasta Ken Loach, a drag queen e professora Rita von Hunty, entre outros, e com cidadãos comuns, que sentem na pele as dificuldades impostas pelo caos social.

Para o cineasta, Silvio Tendler, o filme busca discutir o que virá depois da pandemia. “Procurei refletir se a centralidade pós pandemia será o ser humano e a natureza ou o cassino financeiro. As pessoas precisam do retorno do estado de bem estar social para todos, com investimento em saúde, transporte de qualidade, água potável e todas as qualidades de vida necessárias para viver bem. Ouvimos muitas pessoas do meio que falaram sobre essa questão”, finalizou o cineasta. Outro detalhe interessante na Mostra é a representação africana no evento deste ano. Um dos destaques é uma rara produção do Quênia, “Softie”, premiada por sua montagem em Sundance. Dirigido pelo cineasta e ativista Sam Soko, o documentário segue o percurso de um fotógrafo famoso por retratar a violência política daquele país.

Além dos filmes, uma série de entrevistas com personalidades ligadas aos longas exibidos na Mostra será disponibilizada ao longo da programação. Realizada em parceria com o WWF-Brasil, a série com figuras marcantes do ativismo socioambiental já tem confirmada a participação de Alessandra Munduruku, Rita e Vincent Carelli, Luiz Bolognesi, Vandana Shiva, Isael Maxakali e Sueli Maxakali, Deia Schlosberg e Marina Silva. Também serão realizados debates virtuais, reunindo ativistas, cientistas e especialistas que discutem ativismo, biodiversidade, cidades, economia, povos e lugares, tecnologia e trabalho. Todos os debates e entrevistas poderão ser acessados a partir do canal da Mostra Ecofalante no Youtube (https://www.youtube.com/mostraecofalante).

A Mostra Ecofalante de Cinema é viabilizada através da Lei de Incentivo à Cultura e do Programa de Apoio à Cultura (ProAC). Tem patrocínio do Mercado Livre, Colgate e da Spcine, empresa pública de fomento ao audiovisual vinculada à Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Conta com apoio da White Martins, Valgroup e Itaú. É uma produção da Doc & Outras Coisas e coprodução da Química Cultural. A realização é da Ecofalante, do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, do Ministério do Turismo e do Governo Federal. Os filmes são disponibilizados no site do evento e nas plataformas parceiras Belas Artes à La Carte e Spcine Play.

<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden" frameborder="0" type="text/html" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x83awbo?autoplay=1" width="100%" height="100%" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe></div>

Agente-se

Décima Mostra Ecofalante de Cinema

Data: 11/08 até 14/09

Hora: 19h