De quatro, Cleo sensualiza em ensaio pra lá de sensual

Cleo esbanjou sensualidade em um ensaio todo moderno feito por ela mesma e publicado em seu perfil no Instagram nesta quarta-feira (2). A atriz posou de quatro e deixou os seguidores babando no look amarelo.

A atriz deixou apenas um emoji de coração amarelo na legenda da foto, para combinar com o figurino.

Nos comentários, não faltaram elogios à gata. "Linda, maravilhosa", escreveu uma seguidora. "Perfeita, meu Deus", elogiou outra fã. "Eu sou apaixonada por você, mulher", comentou uma terceira.