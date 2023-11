De fio-dental, Yasmin Brunet mostra tatuagem no bumbum e empolga seguidores

A modelo Yasmin Brunet fez a alegria dos seguidores ao compartilhar uma imagem usando um biquíni fio-dental e mostrando as várias tatuagens que coleciona, a loira posou direto de Fernando de Noronha e recebeu muitos elogios.

Nas redes sociais, os fãs não economizaram nos adjetivos: "Ela está incrível", "Absolutamente maravilhosa", "Sem dúvida, uma das mulheres mais deslumbrantes da internet", "Ela é simplesmente surreal", foram alguns dos comentários.

VEJA MAIS

E houve até quem apostasse em declarações mais ousadas: "Momentos que a gente repensa se realmente só gosta de homens. Hahahaha Avemaria". Já outros levaram na esportiva: "Se eu tivesse um bumbum desses, também tiraria fotos assim."

Yasmin, aliás, está no centro de uma das fofocas que estiveram em alta na última semana, quando colunistas de celebridades especularam sobre um possível romance entre a loira e MC Daniel, ex de Mel Maia. Porém, parece que o suposto casal não animou os internautas, que ficaram divididos: "Amor não combina com salário mínimo", disse um seguidor. "Como alguém tão pouco atraente consegue namorar mulheres tão belas?", criticou um segundo.

Em uma entrevista recente, Luan Santana confirmou ter tido um breve envolvimento com Yasmin Brunet, declarando: "Sim, já me envolvi com ela. Pronto, agora vocês têm a notícia", em conversa com o colunista Léo Dias.