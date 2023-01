David Brazil diz que não namora por que só se envolve com comprometidos

O colunista Léo Dias conversou com David Brazil sobre a vida amosrosa durante um evento na Paraíba e o influenciador disse que não costuma assumir relacionamentos por que costuma se apaixonar por homens heterossexuais e que, geralmente, são comprometidos.

“Meu coração é blindado, sou uma biba gospel. Deus blindou minha vida para não sofrer por bofe. Primeiro, eu só gosto de bofe, os tais heterossexuais, ou seja, a maioria tem namorada”, disse.

Ele também disse que até chega a sair com jogadores de futebol, mas de divisões inferiores. “Só da quinta divisão para baixo, os que precisam de um meião, de uma chuteira”, disse.

Disse também que homens oportunistas se aproximam em troca de “Pix”, mas não se incomoda. “Eles querem me usar. Dependendo do bofe, em troca, uso eles. E depois que inventaram o Pix, a vida das bibas desandou, as bibas não têm um minuto de sossego”, acrescentou.