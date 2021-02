Dany Bananinha chora ao falar de preocupação com cirurgia do seio

Dany Bananinha usou as redes sociais, nesta terça-feira (9) e chorou ao dividir com os fãs que ainda não se recuperou da cirurgia de emergência que fez após descobrir nódulo no seio.

"Estou sumidinha daqui porque estou um pouco tristinha esses dias. Já era para eu estar recuperada do meu peito, mas tive um probleminha mesmo tomando todos os cuidados. Isso está me deixando muito triste, muito mesmo. Prefiro não aparecer aqui para vocês. Obrigada por sentirem a minha falta", disse ela, que ainda fez uma prece. "Mesmo sem entender, eu confio em ti Senhor."