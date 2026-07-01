Danny Glover fala pela primeira vez sobre viver com o Alzheimer: 'Não é o fim da minha vida'

Danny Glover falou pela primeira vez sobre como tem vivido desde que recebeu o diagnóstico de Alzheimer, em 2023. O ator, que completa 80 anos neste mês de julho, admitiu que ainda enfrenta dificuldades para aceitar a condição, mas afirmou que não enxerga o diagnóstico como um ponto final.

Em entrevista à People, Glover contou que ainda tenta compreender tudo o que mudou desde a confirmação da doença. "Ainda não estou aceitando completamente isso na minha mente", afirmou.

"Há momentos em que você continua se lembrando de coisas que validam o fato de que você consegue se lembrar. E há momentos que eu nunca vou esquecer", declarou. Ainda assim, o artista mantém a esperança: "Não sinto que seja o fim da minha vida. Ainda há trabalho a fazer".

Mesmo com a doença, o ator procura manter uma rotina ativa. Ele costuma aproveitar as manhãs, período em que sente a mente mais clara, para ler e buscar novos assuntos de interesse. "Ainda tenho minha filha, tenho amigos. Quero dizer: sua vida continua", refletiu.

Como Denny Glover descobriu que tinha Alzheimer?

A filha Mandisa Glover, de 50 anos, descreveu as primeiras mudanças percebidas na memória do pai, quando ele, que sempre foi conhecido pela capacidade de recordar detalhes minuciosos de acontecimentos vividos décadas atrás, passou a esquecer trechos de histórias familiares que costumava repetir com precisão. Foi a partir dessas alterações que a família começou a desconfiar de que algo estava acontecendo.

Mandisa disse ainda que mudança afeta a forma como o pai percebe a própria identidade, enquanto os familiares aprendem a lidar com a nova realidade um dia de cada vez. Atualmente, o ator faz acompanhamento médico e conta com o apoio da filha, do irmão Marty e de uma equipe de cuidadores.