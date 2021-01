Danilo Gentili faz comentário indelicado na foto do neto de Ratinho

Ratinho passou o final de semana ao lado do neto Noah, que tem hidrocefalia, ele mostrou no Instagram que curtindo o sábado com a família na piscina. Na postagem, Danilo Gentili comentou: “A cara dele está engraçada”.

A coluna do Léo Dias procurou Ratinho para saber o que ele achou do comentário de seu colega de emissora. “Acho que ele não tem informações sobre o meu neto. Sem maldade”, disse o apresentador.