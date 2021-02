Danilo Gentili é processado por Melhem após piadas sobre acusações de assédio

Danilo gentili passa a fazer parte da lista de personalidades famosas processadas pelo ex-diretor da Globo, Marcius Melhem, por fazer humor sobre as acusações de assédio associadas a ele. O humorista afirmou à justiça que o objetivo do processo é intimidar testemunhas e outras vítimas de assédio sexual.

Melhem pede que Danilo seja condenado a pagar R$ 50 mil de indenização após fazer piadas e comentários, na internet, sobre as acusações de assédio feitas por Dani Calabresa e outras funcionárias da Globo ao ex-diretor.

“Trata-se de inquestionável exercício da liberdade de expressão”, afirma Danilo, que nega ter acusado Melhem de ter cometido algum crime. De acordo com o apresentador, ele estava apenas fazendo humor a partir de notícias e fatos de conhecimento público.

Danilo disse ainda que Melhem pretende intimidar as pessoas ao proibí-las de comentar sobre as acusações. “Sob pena de ser o próximo a ser processado, o que, independentemente do resultado do processo, gera despesas consideráveis com custas judiciais e honorários”, afirmou o humorista, que também é amigo de Dani Calabresa.

Segundo Danilo, o próprio Melhem já havia ido ao Supremo Tribunal Federal, em 2018, para defender a liberdade dos profissionais de humor. Ao processar Danilo, o ex-diretor da Globo está sofrendo ataques do público. Para ele, Gentili passou a lhe fazer ofensas com a intenção de prejudicar sua imagem e honra "com base exclusivamente em matérias de imprensa e presumindo como comprovado o suposto assédio”.