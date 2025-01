Danielle Fonseca combina poesia visual e música em seu segundo livro de poemas

A artista visual e escritora Danielle Fonseca lançará sua mais nova obra literária, intitulada ‘Disco-poema’, no dia 25 de janeiro. O livro de poesias, que já está em pré-venda nas redes sociais da produtora Banzai Pipeline Produções, marca o segundo lançamento da autora. Diferentemente de sua primeira obra, ‘Nenhum outro som no ar pra que todo mundo ouça’, publicada virtualmente em 2021 durante a pandemia, este será um evento presencial. O local do lançamento ainda será anunciado no perfil da produtora. A nova obra foi contemplada no Edital de Livro e Leitura da Secretaria de Cultura do Estado do Pará e viabilizada pela Lei Paulo Gustavo.

VEJA MAIS

"Danielle por meio de poemas, trava uma espécie de batalha de rimas com Baco exu do blues, joga capoeira com as palavras, traz as referências que a permeia, que fazem parte do seu universo poético-criativo. Faz uma travessia fluída, deslizando como quando se surfa, relatando um reencontro sensível com a linguagem: “Poesia, como foi bacana te encontrar de novo", escreveu a artista visual e também escritora Keyla Sobral na apresentação do livro.

Em entrevista ao Grupo Liberal, a autora afirmou que o livro é uma ‘ode à música, literatura e, porque não dizer, à linguagem e suas formas e variações’. Ela explicou que o título da obra é uma homenagem ao poeta paraense Max Martins, inspirado no poema "D".

“Max foi um querido amigo e, claro, está sempre referenciado em minha caminhada na poesia”, disse.

A autora também compartilhou que suas referências musicais permeiam a obra, dialogando com a poesia concreta e visual. “Minha literatura veio antes pelas letras de Cartola, Noel Rosa, Alcione, Dona Ivone Lara. São memórias musicais que carrego desde a infância e que influenciam muito minha escrita”, relembrou.

Danielle ressaltou a importância da poesia concreta e visual em sua trajetória. “Esse estilo foi o primeiro movimento poético que me levou para as artes visuais. Considero uma poesia completa: verbo, voz e visualidade juntas, acrescentou.

A autora celebrou a possibilidade de realizar um evento presencial, destacando a importância do contato com o público. “Poder trocar ideia e opinião com o leitor é sempre muito importante. Depois de todo trabalho e cuidado ao fazer o livro, chega a hora de escutar e apresentar as palavras ao público”, comemorou.

Fonseca também comentou sobre os temas presentes na obra, que mesclam música e poesia. “Há um diálogo entre Alcione e o poeta francês Mallarmé, e um partido alto de Clementina de Jesus transformado em poesia concreta. Quero compartilhar essa ideia com os leitores: seriam as letras de música poesia também?”, complementou.

A equipe técnica do livro inclui revisão de Carla Paiva, ilustração de página dupla assinada por Vinícius Ferreira, texto de apresentação de Keyla Sobral e diagramação de Douglas de Oliveira.

SERVIÇO

Poeta Danielle Fonseca lança ‘Disco-poema’

Dia: sábado, 25 de janeiro;

Local a definir.