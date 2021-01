Daniel Rolim é o primeiro ex-BBB a receber a vacina contra covid-19: ‘Glória a Deus’

O ex-BBB Daniel Rolim, que participou da edição de 2011 e ficou conhecido como 'Daniel do Coqueiro', foi o primeiro ‘brother’ a receber a vacina contra a covid-19 no Brasil. Ele é dono de um asilo em Pernambuco e, por isso, recebeu a primeira dose tão aguardada por todos os brasileiros. O medicamento também chegou aos funcionários do abrigo ‘Casa do Amor’.

“Glória a Deus e ao Senhor nas alturas a vacina chegou ao meu braço antes do tempo esperado”, comemorou o ex-bbb. A novidade foi compartilhada em suas redes sociais na tarde desta quarta-feira (20).

No vídeo, publicado no Instagram, Daniel demonstra ter medo de agulha, mas no final confirma não ter sentido dor da picada. Ao fundo, é possível ver em uma mesa, uma fantasia de jacaré.

“Pensei que a agulha estava dentro quando a enfermeira já tinha tirado”, tranquilizando os seguidores sobre a vacina ser indolor.