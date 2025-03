Daniel Dantas reitera que cães dele e de Leticia Sabatella foram doados sem consentimento; veja

Daniel Dantas, namorado de Leticia Sabatella, se pronunciou sobre os cães Bertoldo e Bebê, doados sem o consentimento do casal por uma veterinária. Ele era dono de um dos animais. O caso se tornou público na noite dessa quarta, 19, quando a atriz, tutora do outro, compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que pedia para que devolvessem os animais.

O caso ocorreu depois que Daniel desenvolveu um problema de saúde e Leticia precisou ir até Curitiba, no Paraná, para cuidar da mãe. Ambos alegam que deixaram os animais sob a tutela de uma amiga veterinária, que hospedou-os na Cãorrijo.

"Desde o dia que soube da atitude descabida tomada há um mês pela veterinária de colocar os cães para uma adoção sem autoridade para isso, Leticia percorre os meios de contatos de forma pacífica e atenciosa com as partes, para desfazer o que ela ainda trata informalmente como equívoco", diz, no pronunciamento realizado por sua equipe.

O comunicado diz ainda que "Os tutores têm provas incontestáveis, imagens de convívio, notas de despesas de tratamento, alimentação e cuidados com Bertoldo e Bebê desde filhotinhos, enquanto a Cãorrijo apresenta versões diferentes, conflitantes entre si, mostrando que suas alegações não se sustentam".

A Cãorrijo explica, em postagem realizada nas redes sociais nessa quinta, 20, que não é a primeira vez que os cães passam pela instituição, responsável por abrigar animais de rua.

"Esses cães já foram e voltaram da casa de sítio da tutora várias vezes ... Não temos nenhum tipo de contato com essas pessoas, quem fazia essa ponte é a veterinária", esclareceu uma das responsáveis pelo abrigo. Ela explicou que um dos cães chegou até o local com miíase, doença parasitária que ocorre quando moscas depositam ovos em feridas abertas na pele do animal.

"O caso já está sendo tratado na Justiça e tudo será devidamente esclarecido. Seguimos firmes, com a verdade ao nosso lado", completa a Cãorrijo.

Leia o pronunciamento de Daniel Dantas sobre o caso dos cães

"Leticia Sabatella declara que as informações pertinentes ao caso da apropriação indébita (art. 168 do Código Penal) e adoção ilegais de Bertoldo e Bebê estão nos vídeos publicados por ela nas redes sociais. Os vídeos contêm imagens que comprovam que Letícia tem a propriedade dos animais desde filhotes.

Bertoldo e Bebê têm quase 5 anos e foram escolhidos de uma ninhada de 8 resgatada pelos tutores. Os outros 6 foram adotados por outras famílias ainda filhotinhos. Ambos foram criados soltos e felizes no sítio de Leticia, que é um lugar de preservação e mata nativa. As fotos de pré-atendimento divulgadas pela Cãorrijo, apesar de serem uma violação de privacidade, uma vez que a instituição nunca teve autorização dos donos para divulgar tais imagens, são consequências de acidentes comuns que podem acontecer com animais criados soltos. O animal estava recebendo atendimento veterinário adequado e a posse dessas imagens e o consequente tratamento comprovam isso.

Não há qualquer ligação entre os tutores e a Cãorrijo. Em função de um tratamento sério de saúde feito por Daniel Dantas e a doença súbita da mãe de Leticia Sabatella em Curitiba, Bertoldo e Bebê foram deixados sob os cuidados de uma veterinária em uma relação que sempre foi amigável, respeitosa e carinhosa, mas de prestação de serviços. Nunca houve menção a maus tratos ou qualquer denúncia que seria obrigatória nesse caso. Em caso de indício de maus-tratos, cabe às autoridades policiais receberem denúncia e investigarem a situação. Nunca houve qualquer denúncia dirigida aos tutores.

Desde o dia que soube da atitude descabida tomada há um mês pela veterinária de colocar os cães para uma adoção sem autoridade para isso, Leticia percorre os meios de contatos de forma pacífica e atenciosa com as partes, para desfazer o que ela ainda trata informalmente como equívoco.

Os tutores têm provas incontestáveis, imagens de convívio, notas de despesas de tratamento, alimentação e cuidados com Bertoldo e Bebê desde filhotinhos, enquanto a Cãorrijo apresenta versões diferentes, conflitantes entre si, mostrando que suas alegações não se sustentam.

É importante esclarecer que ela e Daniel Dantas já estão em posse de todas as provas para buscarem as soluções cabíveis, cíveis e criminais. Infelizmente, a tentativa de solução amigável não foi frutífera e não resta outra solução senão procurar as vias judiciais e responsabilizar os envolvidos.

Ainda assim, Letícia tem esperança de que os adotantes, que também foram vítimas, possam se apresentar e resolver a situação diretamente com os tutores."