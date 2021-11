Dançarinos paraenses se destacam no Gran Prix Internacional de Dança em Fortaleza

Após o jovem bailarino de Castanhal Luiz Martins conquistar o segundo lugar de um dos maiores festivais de dança do mundo, agora o jovem acompanhado de seus parceiros de dança do Studio Alpha, localizado em Castanhal, trouxeram ainda mais medalhas para o estado do Pará. O grupo, composto por jovens dançarinos de balé clássico e neoclássico passaram pelo Gran Pix Internacional de Dança em Fortaleza e fizeram história.

Para a diretora do estúdio e coreografa, Gysllene Araújo, o momento é de extrema gratidão. "Gratidão a Deus em primeiro lugar, a todos que contribuíram com nossa ida à Fortaleza, a todos os pais pela confiança, aos nossos bailarinos pela dedicação, esforço, luta e resistência. Quero agradecer também a todos os demais professores que contribuem todos os dias para esse sonho ser possível", destacou.

A diretora ressalta a importância da dança na vida dos jovens e comemora mais de dez bailarinos premiados. "Foi um momento maravilhoso para o nosso estúdio. E quando achávamos que tudo já havia finalizado, tivemos mais premiações especiais como a isenção para participar do Festival do Caio Nunes no Rio de Janeiro e uma residência artística na escola Janne Ruth de Fortaleza. Para finalizar com chave de ouro, ainda recebi o prêmio de coreógrafa revelação do Gran Prix, estamos muito felizes", comemorou.