Dança-filme ‘Encantarias de Nós’ encerra ciclo de exibições com sessão gratuita no Cine Líbero

A Companhia Moderno de Dança exibirá nesta segunda-feira (16/12), às 19h30, no Cine Líbero Luxardo, o média-metragem “Encantarias de Nós”, encerrando o ciclo de circulação da dança-filme pelo estado Pará. O evento é gratuito e aberto ao público.

Desde sua estreia em Belém no mês de novembro deste ano, o projeto percorreu os municípios de Ananindeua, Curuçá, Castanhal, Abaetetuba e Benevides, promovendo o estímulo à apreciação estética e artística da dança e ao diálogo com outras linguagens artísticas. A iniciativa também teve como objetivo ocupar espaços culturais no interior do estado, incentivando a produção e a disseminação da arte local.

O média-metragem é uma obra híbrida que combina dança e audiovisual, trazendo experimentações estéticas e conceituais inéditas na região Norte. Dirigida por Alan K. Guimarães, a produção foi inspirada nas encantarias dos rios amazônicos e na relação entre esses elementos e os corpos dos intérpretes-criadores.

As gravações foram realizadas na Ilha do Combu, no Pará, explorando a interação dos artistas com a floresta e seus elementos, como folhas, terra e ar. A narrativa reflete a ligação entre o ser humano e as encantarias presentes no imaginário cultural paraense.

O elenco é formado por dez artistas paraenses e conta com concepção coreográfica de Rosângela Colares. O processo criativo, que envolveu experimentação, composição coreográfica, gravação e edição, levou cerca de dez meses para ser concluído.

As proponentes e produtoras do projeto, Leylla Melo, Luiza Monteiro e Paola Pinheiro, buscaram valorizar o contexto sociocultural da Amazônia, baseando-se no conceito de Encantaria-Corpo, desenvolvido na tese de Doutorado de Monteiro.

Em conversa com o Grupo Liberal, artista e professora de dança, Laylla, que também participou do elenco, explicou que a temática das encantarias dos rios e o conceito aplicado ao trabalho permitiram a criação de ‘possibilidades outras de existências poéticas’ e um diálogo entre a realidade amazônica e o imaginário local.

“Produzir processos criativos que envolvem a realidade que nos cerca, partindo do imaginário paraense, com imersão nesse universo de encantamento, valoriza o contexto sociocultural da Amazônia, instaurando redes de conexão com a cultura paraense”, afirmou.

Entre os desafios enfrentados, Laylla destacou a questão financeira, ressaltando a importância de planejamento para otimizar o orçamento recebido pela Funarte, e o acúmulo de funções pelas proponentes do projeto. “Foram várias etapas: processo criativo, construção do roteiro, ensaios, filmagens, pós-produção, revisão e circulação. É uma demanda grande, mas estamos finalizando agora”, contou.

A artista celebrou a recepção positiva do público ao projeto, que incluiu oficinas e exibições em municípios do interior do estado. “Encerrar o ciclo no Cine Líbero é fechar com chave de ouro todo esse caminho trilhado desde o início, que era um sonho. Para mim, é um presente, especialmente por ser a primeira vez que estive à frente da escrita de um projeto”, concluiu, destacando o orgulho de compartilhar o trabalho e alcançar outros públicos.

SERVIÇO

ÚLTIMA EXIBIÇÃO DO DANÇA-CURTA ‘ENCATARIAS DE NÓS’

Data: segunda-feira, 16 de dezembro; Local:Cine Líbero Luxardo/Centur; Horário: 19h30; Entrada gratuita.