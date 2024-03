Dança dos Famosos 2024: Saiba quem são os participantes da temporada

A Dança dos Famosos 2024, concurso de dança do Domingão com Huck, estreia a temporada no dia 3 de março. A lista dos famosos deste ano tem 16 participantes. Os concorrentes foram anunciados durante a programação da TV Globo ao longo do dia. A apresentadora Talitha Morete e o ator Henri Castelli foram os primeiros confirmados para a competição da atração comandada por Luciano Huck.

Ao todo, 16 duplas, cada uma formada por um famoso e um professor, disputarão a Dança dos Famosos 2024. Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha formarão o júri técnico da atração. Confira a lista!

VEJA MAIS

Lista completa:

- Talita Morete

- Henri Castelli

- MC Daniel

- Tati Machado

- Juliano Floss

- Bárbara Coelho

- Gabriela Prioli

- Lexa

- Micael Borges

- Klara Castanho

- Lucy Alves

- Enrique Diaz

- Bárbara Reis

- Amaury Lorenzo

- Samuel de Assis

- Matheus Fernandes

PARTICIPANTES 2024 Enrique Díaz, ator Gabriela Prioli, influenciadora Micael Borges, ator Lucy Alves, atriz e cantora Juliano Floss, Lexa, cantora Amaury Lorenzo, ator Klara Castanho, atriz