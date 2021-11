Curtas-Metragens produzidos por jovens paraenses são exibidos no Cine Babaçu

A partir do próximo sábdo, 20, jovens de pequenas comunidades de municípios do sudeste do Pará vão apresentar ao público os filmes que produziram ao longo dos últimos meses nas oficinas de cinema do Cultura na Praça. O projeto, realizado desde 2017, é viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Cultural Vale, apoio do Centro Cultural Tatajuba e realização da Vivas Cultura e Esporte, Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo - Governo Federal.

Com temas e estilos diversos, os curtas vão desde um documentário que resgata a história de uma comunidade até uma ficção científica futurista. Antes de ficarem disponíveis para todo mundo na sala virtual do Cine Babaçu (www.culturanapraca.art.br), ao lado dos curtas produzidos no Maranhão e que já estrearam, os filmes serão exibidos em sessões de formatura, realizadas na comunidades de Serra Pelada (22) e Nova Jerusalém (dia 24).

"A exibição de formatura é o coroamento desse momento lindo que foram as oficinas", avalia Gilberto Scarpa, coordenador do Cultura na Praça. "Os alunos se esforçaram, mostraram que têm curiosidade, responsabilidade, compromisso e talento de sobra para despontar para o Brasil e para o mundo, se assim desejarem. Estamos muito felizes com os filmes que eles realizaram e tenho certeza que o público vai gostar também."

Os filmes contam as histórias das prórprias comunidades onde os jovens residem. Entre os curtas apresentados estão: 'A bússola e o tempo', daVila São Raimundo (Bom Jesus do Tocantins, PA), 'Além da sobrevivência', de Serra Pelada (Curionópolis, PA) , 'O reflexo do tesouro', também de Serra Pelada, e 'O mistério da vila', de Nova Jerusalém (Canaã dos Carajás, PA).