Curtas de Kleber Mendonça são disponibilizados nos EUA; saiba onde ver no Brasil

Em meio à campanha para o Oscar 2026, a Neon, distribuidora internacional de O Agente Secreto, disponibilizou gratuitamente os principais curta-metragens do diretor Kleber Mendonça Filho para o público americano no site oficial ( www.neonrated.com/films/kmfshorts ).

A lista inclui quatro filmes do cineasta pernambucano: Vinil Verde (2004), Eletrodoméstica (2005), Recife Frio (2009) e A Copa do Mundo no Recife (2015) - confira as sinopses mais abaixo e saiba onde vê-los no Brasil.

Em uma declaração exclusiva ao portal Indie Wire, Mendonça Filho refletiu sobre a importância dos curtas em sua carreira. "Sempre vi os curtas-metragens como exercícios de cinema e narrativa tão importantes quanto os longas-metragens", destacou o cineasta no texto.

"Sempre que digo 'sou cineasta', penso nos muitos anos em que fui conhecido como 'cineasta de curtas', 'diretor de curtas-metragens'. Nos anos 90 e 2000, fiz tantos curtas, e eles ficaram tão bons, que durante anos pensei que seria feliz apenas fazendo-os", afirmou o pernambucano. "Nunca vi os curtas como um cartão de visitas para algo maior e mais caro, nunca os vi como uma demonstração dos serviços que eu tinha a oferecer. Eu os fazia porque queria - alguns custaram 50 dólares e foram feitos por mim e meus amigos - depois eles foram ficando maiores, feitos com orçamentos adequados em 35mm e mixagem Dolby. E continuaram sendo feitos com a colaboração de muitos amigos".

Conheça os curtas

Em Vinil Verde (2004), uma mãe e sua filha vivem em um apartamento em Recife. A mãe presenteia a filha com uma caixa cheia de antigos discos de vinil com músicas infantis. Ela pode ouvir o que quiser, menos o disco de cor verde. Se ela ouvir, terá consequências trágicas.

Ainda dentro do âmbito doméstico, Eletrodoméstica (2005) é ambientado no Recife pós-urbano da década de 1990. Uma família da classe média, composta por uma mãe e seus dois filhos vive em uma casa que está repleta de eletrodomésticos supérfluos capazes de fazer muito barulho.

Já Recife Frio (2009) narra uma estranha mudança climática que faz Recife passar a ser uma cidade fria. O documentário de uma TV estrangeira examina os efeitos da mudança em toda uma cultura que sempre viveu em clima quente.

A Copa do Mundo no Recife (2015) é um curta documental que oferece uma visão dos eventos e dos habitantes de Recife, cidade natal da lenda do futebol Rivaldo, durante a Copa do Mundo de 2014.

Os três primeiros curtas estão disponíveis na Mubi, que pode ser assinada também pelo Prime Video. A Copa do Mundo no Recife no momento não está disponível em streaming.