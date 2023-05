Mães: Realizadoras de sonhos e as que ocupam a primeira fila do espetáculo

Aquela máxima de que toda mãe é igual encaixa bem nas mães Renata Siqueira Mendes, Giovanna Dourado e Andrea Barreto, mães de The Voice Kids, que têm em comum a coragem de lutar pelos sonhos das filhas, serem as primeiras a ocuparem as fileiras dos espetáculos e aplaudir de perto cada conquista. Em um bate-papo descontraído, em um local turístico de Belém, elas falaram de suas relações com as filhas e ainda receberam palavras de afetos de suas crias.

Andrea Barreto, mãe de Maria Alice, 10 anos, que está na disputa do The Voice Kids 2023, fala que a filha é uma seleção embrionária, de 46 embriões, ela foi a que conquistou o lugar de filha. "Ela é um presente para nós e nos escolheu como os responsáveis por ela", destaca Andrea.

A vontade de ser mãe lhe faz querer participar de todos os sonhos da filha. E o de ser artista é um deles. "A Maria Alice sempre teve esse contato com a arte por meio do nosso incentivo, eu sou pianista, e ela desenvolveu esse gosto. Quando ela assistia o The Voice dizia que queria participar", disse Andrea.

Diante desse desejo da filha, Andrea teve a iniciativa de correr atrás de realizar o sonho. No ano passado, ela fez a inscrição e não dividiu com ninguém. Ela disse que guardou o segredo, pois ficou com receio de frustrar a família.

"Em muitos momentos senti vontade de falar, mas consegui segurar e só falei quando recebi o email de que ela foi selecionada a participar da disputa", declara Andrea.

Maria Alice diz que é muito grata a mãe. "A minha mãe é tudo na minha vida, sem ela eu não estaria no mundo", disse a criança.

Renata Siqueira Mendes é mãe de Anabella Moura, que participou da edição de 2021. Renata diz que apoia a filha em todas as suas escolhas e faz questão de estar presente. Além do amor pela música, Anabella também é ginasta e vem trilhando um caminho para conquistar uma vaga para a seleção brasileira de ginástica rítmica.

"Eu quero sempre ser a melhor amiga dos meus filhos. Eu apoio as decisões que eles tomam. Claro, que eu sempre converso e tento mostrar o melhor caminho", pontua. Anabella concorda com a mãe e faz os melhores elogios. "A minha é a minha melhor amiga, com certeza, e minha maior fã, pois nas minhas apresentações ela sempre está ali na primeira fileira torcendo e vibrando. Eu amor muito a minha mãe", declara Anabella.

Giovanna Dourado também faz parte do time das mães que ocupam o primeiro lugar na fileira do espetáculo da filha. Ela é mãe de Bia Dourado e também foi a pessoa que fez a inscrição para a filha participar do The Voice, pois era o sonho da menina. A mãe de Bia diz que o sonho da filha também é o seu sonho.

A relação das duas também é de companheirismo e trocas íntimas. Bia diz que tem intimidade para dividir tudo com a mãe. “Eu sou o tipo de filha que conto tudo para a minha mãe, até as coisas mais íntimas, como por exemplo, quando quero saber se um garoto está gostando de mim. Eu falo tudo porque ela é minha amiga e me deixa a vontade para dividir todas essas questões”, diz Bia.

Sobre o segredo de conseguir o espaço de confiança com os filhos, Giovana diz que a conquista se dá pelo diálogo, pois procura ter uma relação de muita conversa, entendimento e respeito.

“Eu procuro conversar muito como os meus filhos para que eles se sintam seguros e confortáveis ao meu lado. A conversa faz com que a gente se aproxime do nosso filho. Eu vejo isso como uma forma segura para ter a presença deles por perto”, destaca Giovanna.