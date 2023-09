Cronista de O Liberal, Raimundo Sodré lança o livro Igarapé Piscina na Feira Pan-Amazônica do Livro

Depois de seis anos, o escritor Raimundo Sodré volta a reunir suas crônicas para a publicação de um livro. “Igarapé Piscina” será lançado durante a 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, que será realizada de 09 a 17 de setembro, no Hangar - Centro de Convenções. A relação do escritor com o evento, mais precisamente com o Estande dos Escritores Paraenses, perpassa a história literária do “paraense de Xapuri”, como ele mesmo costuma se definir.

Sodré é presença constante nas estantes do Estande do Escritor Paraense, na Feira, desde 1996, quando publicou seu primeiro livro, “Operário em Verso e Prosa”. O último foi “Janeiros”, em 2017. O novo livro começou a ser pensado durante a Feira do ano passado, quando o escritor encontrou amigos do cenário literário paraense.

Em 2022, a Feira Pan-Amazônica do Livro voltava a ser realizada depois da pandemia. “Foi muito impactante ir na Feira, no Hangar, que foi um lugar de muito sofrimento, inclusive com a perda do Cláudio Cardoso, que era o nosso grande líder ali no estande (dos escritores paraenses)”, lembra Raimundo Sodré, referindo-se ao fato do Hangar Centro de Convenções ter abrigado um hospital de campanha para atender pacientes de Covid-19, no ápice da pandemia em Belém.

O escritor ressalta a amizade com o escritor, poeta cordelista e agitador cultural Cláudio Cardoso, que foi editor de vários de seus livros. Cardoso era um incentivador de Sodré a publicar. Ao encontrar o ilustrador Maciste Costa e o escritor Daniel da Rocha Leite e conversarem sobre o desânimo que a morte de Cláudio trouxe, Sodré e os companheiros concordaram que resistir e continuar publicando livros seria a melhor homenagem que poderiam prestar ao amigo.

Decidido a voltar a publicar uma obra, depois de um passeio ecológico com jovens amigos de sua filha, Sodré teve o insight ao ouvi-los falar com entusiasmo sobre a Amazônia. “Eles me fizeram ver que tenho uma vasta vivência amazônica, adquirida nas minhas andanças pela região desde a juventude, quando me tornei técnico em mineração”. Foi assim que o escritor encontrou o tema para publicar seu oitavo livro. As crônicas foram selecionadas do acervo produzido para a coluna semanal que Sodré mantém no jornal O Liberal há 17 anos.

O nome do livro vem de um pequeno lago de águas azuis formado pelo obstáculo que a raiz de uma grande samaumeira impunha ao curso de uma nascente no meio da floresta em Rondônia, onde Sodré trabalhou há muitos anos. Ele mesmo batizou o achado de sua equipe que rotineiramente se refrescava do calor amazônico no “Igarapé Piscina”.

São 77 crônicas que retratam a experiência do escritor durante suas viagens a trabalho ou mesmo histórias contadas por parentes que viveram no Acre, estado natal de Raimundo Sodré. Ele descreve o livro como o registro de trajetórias em que ele se vê lado a lado com a natureza e todas as influências que nela se realizam ou se impõem. “São narrativas produzidas no cotidiano da região. Em vivências, em surpresas, deslumbramentos, frustrações. A Amazônia romantizada e a real, como retrata a capa do livro”, resume.

A capa de “Igarapé Piscina” foi criada por Maciste Costa. As ilustrações são de Alex Oliveira, Magali Brito e Adrielly Rakell. O livro é prefaciado por Edson Coelho e Daniel da Rocha Leite. O projeto gráfico é de Nonato Moreira e a edição, de Marcílio Costa. O livro é publicado pela Mezanino Editora.

Serviço

Lançamento do livro Igarapé Piscina, de Raimundo Sodré

Dia: 09 de setembro, às 19 horas, no Estande dos Escritores e Escritoras paraenses

Hora:

Local: Estande dos Escritores Paraenses, 26ª. Feira Pan Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar - Centro de Convenções