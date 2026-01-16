Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Cristina Gemaque lança 'Diário de uma desconhecida', livro com diversos gêneros literários

A autora afirma que o livro é “um mosaico de frases curtas, reflexões mais profundas, viagens e fotografias”

O Liberal
fonte

A escolha das fotografias que fazem parte da obra, ainda segundo a autora, foram motivadas pela relação com algum tema abordado (Leonardo Mendonça)

A escritora e servidora pública Cristina Gemaque lança no próximo dia 30, em Belém, no Beiju Xica (avenida Brás de Aguiar, 139), o seu primeiro livro: “Diário de uma desconhecida”, editado pela editora Paka-Tatu. Apesar do nome, a autora afirma que o livro não é um diário convencional, “mas um mosaico de frases curtas, reflexões mais profundas, viagens e fotografias”. Segundo a autora, livro é híbrido, pois alinha em suas páginas os gêneros crônica, ensaio, cartas, o diário e fotografia.

No campo da fotografia, Cristina Gemaque fez sua primeira exposição em 2015, com fotos de Belém, sua cidade natal, e de vários lugares por onde viajou. Desde então, participou de várias exposições, tanto no Brasil quanto no exterior, com imagens focadas no patrimônio cultural ou histórico de cada cidade retratada. A ligação de Cristina com as palavras também possui raízes profundas, entremeadas com o acaso, que resultaram em seu primeiro livro.

"Eu estava no aeroporto, indo para o Peru, entrei em uma livraria e vi um diário, perguntei para o meu esposo se devia comprá-lo, pois tinha dúvidas se iria escrever, ele foi peremptório: ‘Compra, do jeito que você é disciplinada, vai escrever todos os dias’. Tinha razão, escrevi o diário no período de 2016 a 2021, ininterruptamente, sempre o levava comigo nas viagens. Os pensamentos que escrevi nesse diário são sobre temas diversos: música, arte, inferno, amizade, mentira, consequências, disciplina, erro etc. Alguns cabem em uma ou duas frases, outros, numa página ou mais. O livro é leve, apesar de alguns temas sérios, como a relação que temos com o mundo. Escrevi quando soube que um rio foi reconhecido como um ente vivo e sujeito de direitos, alterando a forma como o vemos, pois deixou de ser um recurso e passou a ser algo que mereça ser respeitado pela sua alteridade.”, explica a autora.

A escolha das fotografias que fazem parte da obra, ainda segundo a autora, foram motivadas pela relação com algum tema abordado.”Por exemplo, na página que conto que minha avó comprava melancias só para abri-las e admirar as cores, escolhi a foto de uma bicicleta que vi em Florença cujas rodas tinham a pintura das bandas de uma melancia cortada. Nem sempre a relação é óbvia, deixo isso por conta do leitor”, destaca Cristina.

Buscando sempre originalidade, a artista diz que não é fácil definir o livro com um só rótulo. “Tem fotografia, mas não é um livro de fotografia; mostra diversos lugares do mundo, mas não é um livro de viagem; relato sobre meus gostos e alguns fatos da minha vida, mas não é uma biografia; há textos que foram publicados, mas não é um livro de crônicas. É um mosaico de frases curtas, reflexões. O livro é híbrido, pois flui entre a crônica, o ensaio, as cartas, o diário e a fotografia. Além do texto, o livro tem diversas fotos e foi, ricamente editado pela equipe da Paka-Tatu, por isso que digo que é um livro para ler, ver e decorar a casa, pois tem a ver com tudo isso”, conclui a autora.

SERVIÇO
Lançamento do livro: “Diário de uma desconhecida”
Data: 30 de janeiro (sexta-feira)
Hora: 19h
Local: Beiju Xica, (travessa Brás de Aguiar, 139

Pré-venda através do e-mail crisgemaque.fotos@gmail.com, do Instagram @cristina_gemaque_fotos (enviando uma mensagem no privado) ou pelo WhatsApp (91) 98118-1198.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Cristina Gemaque

Diário de uma desconhecida
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem

16.01.26 9h13

SP X PA

VÍDEO: 'Porquinho da Paulista' rebate paraense que chamou São Paulo de 'pobre de cultura'

Artista de rua da Avenida Paulista respondeu comentário em vídeo nas redes sociais e enalteceu a cultura de Belém

15.01.26 20h48

MÚSICA

Alcione grava medley em homenagem às tradições do Amapá com colaboração de paraense

Cantora reafirma seu amor pela pluralidade brasileira ao dar voz a um compilado de canções

15.01.26 13h37

CARNAVAL 2026

Musas do Bloco Minhocão, em Tucuruí, são escolhidas para os desfiles de 2026

Primeiro arrastão ocorre neste fim de semana e já terá as três escolhidas no desfile

15.01.26 12h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

BBB

BBB 26: Ex-namorada de Pedro faz denúncias de agressões, traições e humilhações contra brother

No relato, Ysa diz que passou a sofrer ameaças e agressões físicas após o término, afirmando que perdoou em diversas ocasiões por ser muito jovem

16.01.26 9h13

BBB 26

Você lembra? Veterana do BBB 2026 denunciou participante por pedofilia e ele acabou preso

Ana Paula Renault protagonizou um dos momentos mais graves da história do programa ao denunciar comportamentos de Laércio de Moura, ex-participante que hoje cumpre pena em regime fechado

14.01.26 17h14

MÚSICA

Ray Douglas, cantor do brega e da seresta, morre aos 68 anos

Douglas estava internado na UTI desde a noite de quarta-feira, 14

16.01.26 10h57

BBB 26

O que aconteceu no BBB de madrugada? Confira resumo da 4ª noite

Na virada do dia 15 para 16 de janeiro, os primeiros indicados ao paredão foram definidos, veteranos aconselharam pipocas e o VIP está definido

16.01.26 7h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda