Cristina Gemaque lança 'Diário de uma desconhecida', livro com diversos gêneros literários

A escritora e servidora pública Cristina Gemaque lança no próximo dia 30, em Belém, no Beiju Xica (avenida Brás de Aguiar, 139), o seu primeiro livro: “Diário de uma desconhecida”, editado pela editora Paka-Tatu. Apesar do nome, a autora afirma que o livro não é um diário convencional, “mas um mosaico de frases curtas, reflexões mais profundas, viagens e fotografias”. Segundo a autora, livro é híbrido, pois alinha em suas páginas os gêneros crônica, ensaio, cartas, o diário e fotografia.

No campo da fotografia, Cristina Gemaque fez sua primeira exposição em 2015, com fotos de Belém, sua cidade natal, e de vários lugares por onde viajou. Desde então, participou de várias exposições, tanto no Brasil quanto no exterior, com imagens focadas no patrimônio cultural ou histórico de cada cidade retratada. A ligação de Cristina com as palavras também possui raízes profundas, entremeadas com o acaso, que resultaram em seu primeiro livro.

"Eu estava no aeroporto, indo para o Peru, entrei em uma livraria e vi um diário, perguntei para o meu esposo se devia comprá-lo, pois tinha dúvidas se iria escrever, ele foi peremptório: ‘Compra, do jeito que você é disciplinada, vai escrever todos os dias’. Tinha razão, escrevi o diário no período de 2016 a 2021, ininterruptamente, sempre o levava comigo nas viagens. Os pensamentos que escrevi nesse diário são sobre temas diversos: música, arte, inferno, amizade, mentira, consequências, disciplina, erro etc. Alguns cabem em uma ou duas frases, outros, numa página ou mais. O livro é leve, apesar de alguns temas sérios, como a relação que temos com o mundo. Escrevi quando soube que um rio foi reconhecido como um ente vivo e sujeito de direitos, alterando a forma como o vemos, pois deixou de ser um recurso e passou a ser algo que mereça ser respeitado pela sua alteridade.”, explica a autora.

A escolha das fotografias que fazem parte da obra, ainda segundo a autora, foram motivadas pela relação com algum tema abordado.”Por exemplo, na página que conto que minha avó comprava melancias só para abri-las e admirar as cores, escolhi a foto de uma bicicleta que vi em Florença cujas rodas tinham a pintura das bandas de uma melancia cortada. Nem sempre a relação é óbvia, deixo isso por conta do leitor”, destaca Cristina.

Buscando sempre originalidade, a artista diz que não é fácil definir o livro com um só rótulo. “Tem fotografia, mas não é um livro de fotografia; mostra diversos lugares do mundo, mas não é um livro de viagem; relato sobre meus gostos e alguns fatos da minha vida, mas não é uma biografia; há textos que foram publicados, mas não é um livro de crônicas. É um mosaico de frases curtas, reflexões. O livro é híbrido, pois flui entre a crônica, o ensaio, as cartas, o diário e a fotografia. Além do texto, o livro tem diversas fotos e foi, ricamente editado pela equipe da Paka-Tatu, por isso que digo que é um livro para ler, ver e decorar a casa, pois tem a ver com tudo isso”, conclui a autora.

SERVIÇO

Lançamento do livro: “Diário de uma desconhecida”

Data: 30 de janeiro (sexta-feira)

Hora: 19h

Local: Beiju Xica, (travessa Brás de Aguiar, 139

Pré-venda através do e-mail crisgemaque.fotos@gmail.com, do Instagram @cristina_gemaque_fotos (enviando uma mensagem no privado) ou pelo WhatsApp (91) 98118-1198.