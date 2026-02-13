Crias do Curro Velho realiza ensaio geral neste domingo (15) em Belém
Com cerca de 600 integrantes, escola homenageia os 40 anos da Fundação Cultural do Pará no desfile de 2026
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho realiza, neste domingo (15), o ensaio geral para o desfile oficial de 2026. A concentração será às 9h, na rua Nelson Ribeiro, em frente à unidade do Grupo Cynthia Charone, no bairro do Telégrafo, em Belém.
O cortejo seguirá em direção à Vila da Barca e encerrará o percurso na sede do Curro Velho. Este ensaio serve como preparação para o desfile oficial, agendado para o sábado (21), com concentração na Praça Brasil, também a partir das 9h.
Estrutura e Inclusão da Agremiação
Com aproximadamente 600 integrantes, a agremiação apresenta uma estrutura robusta, composta por bateria com 140 instrumentistas, alas de passistas e baianas, além de grupos formados por crianças e jovens de 6 a 17 anos. O desfile contará ainda com duas porta-estandartes e três casais de mestre-sala e porta-bandeira, incluindo um casal de Pessoas com Deficiência (PCD), reforçando o caráter inclusivo da escola.
Enredo Celebra 40 Anos da FCP
O enredo deste ano, “FCP: 40 Anos de Cultura, Sonhos e Projetos na Amazônia”, homenageia as quatro décadas da Fundação Cultural do Pará (FCP), órgão responsável pela execução das políticas públicas de cultura no Estado. A narrativa será dividida em setores representados por carros alegóricos e tripés, como o “Grande Barco da Cultura” e o “Livro dos Saberes Culturais”. O desfile também contará com alas temáticas, entre elas a “Sementes da Arte”, formada por crianças de até seis anos, e a “Mães da Cultura Amazônica”, que integra a comissão de frente.
Reafirmando o Compromisso Cultural
O coordenador de Iniciação Artística do Curro Velho, Jorge Cunha, destacou o papel educativo da mobilização no bairro. “As sucessivas equipes de trabalho do Curro Velho vêm atuando há décadas na construção e no fortalecimento desse espaço de pertencimento, onde a cultura popular é ferramenta de educação e inclusão social para jovens e crianças da nossa região”, afirmou.
A diretora do Curro Velho, Celeste Iglesias, ressaltou que a proposta para 2026 simboliza a continuidade das ações institucionais. “Em 2025, o Curro Velho completou 35 anos e agora, em 2026, a FCP completa 40 anos. Com essa homenagem, reafirmamos o compromisso da Fundação com as políticas públicas de formação e iniciação artística. Vida longa às Crias do Curro Velho”, declarou.
A Fundação Cultural do Pará (FCP) atua no fomento, na formação e na preservação da identidade cultural amazônica, por meio de diferentes equipamentos e projetos voltados à democratização do acesso à cultura.
Serviço
- Evento: Ensaio geral – Crias do Curro Velho
- Data: domingo (15)
- Horário: 9h
- Concentração: Rua Nelson Ribeiro, em frente à unidade do Grupo Cynthia Charone, bairro do Telégrafo – Belém
- Percurso: Vila da Barca até a sede do Curro Velho
- Mais informações: www.fcp.pa.gov.br e Instagram oficial da FCP.
