Crias do Curro Velho realiza ensaio geral neste domingo (15) em Belém

O Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho realiza, neste domingo (15), o ensaio geral para o desfile oficial de 2026. A concentração será às 9h, na rua Nelson Ribeiro, em frente à unidade do Grupo Cynthia Charone, no bairro do Telégrafo, em Belém.

O cortejo seguirá em direção à Vila da Barca e encerrará o percurso na sede do Curro Velho. Este ensaio serve como preparação para o desfile oficial, agendado para o sábado (21), com concentração na Praça Brasil, também a partir das 9h.

Estrutura e Inclusão da Agremiação

Com aproximadamente 600 integrantes, a agremiação apresenta uma estrutura robusta, composta por bateria com 140 instrumentistas, alas de passistas e baianas, além de grupos formados por crianças e jovens de 6 a 17 anos. O desfile contará ainda com duas porta-estandartes e três casais de mestre-sala e porta-bandeira, incluindo um casal de Pessoas com Deficiência (PCD), reforçando o caráter inclusivo da escola.

Enredo Celebra 40 Anos da FCP

O enredo deste ano, “FCP: 40 Anos de Cultura, Sonhos e Projetos na Amazônia”, homenageia as quatro décadas da Fundação Cultural do Pará (FCP), órgão responsável pela execução das políticas públicas de cultura no Estado. A narrativa será dividida em setores representados por carros alegóricos e tripés, como o “Grande Barco da Cultura” e o “Livro dos Saberes Culturais”. O desfile também contará com alas temáticas, entre elas a “Sementes da Arte”, formada por crianças de até seis anos, e a “Mães da Cultura Amazônica”, que integra a comissão de frente.

Reafirmando o Compromisso Cultural

O coordenador de Iniciação Artística do Curro Velho, Jorge Cunha, destacou o papel educativo da mobilização no bairro. “As sucessivas equipes de trabalho do Curro Velho vêm atuando há décadas na construção e no fortalecimento desse espaço de pertencimento, onde a cultura popular é ferramenta de educação e inclusão social para jovens e crianças da nossa região”, afirmou.

A diretora do Curro Velho, Celeste Iglesias, ressaltou que a proposta para 2026 simboliza a continuidade das ações institucionais. “Em 2025, o Curro Velho completou 35 anos e agora, em 2026, a FCP completa 40 anos. Com essa homenagem, reafirmamos o compromisso da Fundação com as políticas públicas de formação e iniciação artística. Vida longa às Crias do Curro Velho”, declarou.

A Fundação Cultural do Pará (FCP) atua no fomento, na formação e na preservação da identidade cultural amazônica, por meio de diferentes equipamentos e projetos voltados à democratização do acesso à cultura.

Serviço

Evento: Ensaio geral – Crias do Curro Velho

Ensaio geral – Crias do Curro Velho Data: domingo (15)

domingo (15) Horário: 9h

9h Concentração: Rua Nelson Ribeiro, em frente à unidade do Grupo Cynthia Charone, bairro do Telégrafo – Belém

Rua Nelson Ribeiro, em frente à unidade do Grupo Cynthia Charone, bairro do Telégrafo – Belém Percurso: Vila da Barca até a sede do Curro Velho

Vila da Barca até a sede do Curro Velho Mais informações: www.fcp.pa.gov.br e Instagram oficial da FCP.