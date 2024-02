Crias do Curro Velho preparam carnaval para este sábado

O tradicional "Carnaval das Crias do Curro Velho" traz para a avenida pelo 33º ano o desfile e a reflexão das crianças em meio ao samba e a alegra em um enredo super especial para 2024. Este ano, o Crias do Curro Velho terá o tema “Natureza, eco dos elementos e elementais”, como um alerta para a importância da prevenção ambiental. O evento está marcado para este sábado (24), com concentração e saída da Praça Brasil, a partir das 9h, até a sede do Curro Velho, no bairro Telégrafo, em Belém, onde acontece um Baile de Carnaval para os presentes. A festa é aberta ao público. A organização do bloco é da Fundação Cultural do Pará (FCP).

A letra do samba-enredo “Natureza, eco dos elementos e elementais” o enredo foi pensado pelo coordenador de Iniciação Artística do Curro Velho, Jorge Cunha, e o samba-enredo composto por Paulo Moura. De acordo com Cunha, o trabalho desenvolvido a mais de 30 anos envolve a comunidade do entorno da instituição e as crianças e jovens.

“O que a gente observa é que tem um grande interesse da comunidade em torno de processos como esse que envolvam as comunidades as crianças, a partir dessa percepção que aglutinam essas crianças. Eu costumo dizer que mais importante do que o resultado final, o que a gente considera muito importante, é o momento que passam juntos, o processo de laboratório e tudo até chegar ao processo final, quando conseguimos discutir temas com o Carnaval suscitar reflexões e temas a respeito, tudo o que envolve o dia-a-dia de cada um. O importante é a vivência que temos com eles até o final”, declarou.

Neste ano o tema “Natureza, eco dos elementos e elementais” traz os “ecos” da natureza com os quatro elementos físicos fundamentais: fogo, terra, água e ar, que podem sofrer desequilíbrios devido a ação humana irresponsável. O quinto elemento é o espírito ou éter, característica mística e espiritual. Os "elementais" são os gnomos da terra, ondinas da água, salamandra do fogo e silfos ou sílfides do ar, representação derivada da mitologia dos antigos que afirma que essas são entidades espirituais relacionadas com os elementos da natureza.

“É um manifesto poético, lúdico e criativo. Pegamos essa temática e trabalhamos de várias formas. O eco é do ecossistema, mas também de socorro, dos gritos dos seres que habitam a natureza como os homens e os elementos físicos, terra, água, fogo, e ar. Cada elemento físico tem os seus elementais, que já faz parte o fogo tem o seu elemental, a mitologia, traz um pouco disso. A gente associa elementais da Amazônia como Matinta Perera, boto, mapinguari, boiuna, boitatá”, destaca Cunha. A ideia é fazer uma reflexão considerando os assuntos da COP 30.

Tradição de 33 anos - O desfile do Grêmio Recreativo Escola de Samba Crias do Curro Velho (GRES CCV) acontece há 33 anos. O Ciclo de Carnaval é composto por oficinas que atingem as faixas etárias de 6 a 22 anos, além das direcionadas aos adultos, denominadas de "Pais das Crias". A expectativa é de que 600 participantes façam parte do trabalho neste ano e se juntem à apresentação final.