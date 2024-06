Cortejo de Pássaros Juninos celebra a cultura amazônica em Belém neste domingo (30)

No próximo domingo (30/6), a partir das 15h, os grupos Colibri, Pipira Boa e Urubu mostrarão a rica expressão da cultura popular paraenses em um cortejo de Pássaros Juninos gratuito na praça de alimentação no shopping localizado na Avenida Augusto Montenegro, em Belém.

O Pássaro é uma expressão cultural que combina elementos amazônicos e personagens que retratam a identidade cabocla, indígena e ribeirinha, refletindo a realidade sociocultural e as questões ambientais do estado. Influenciado pelo teatro europeu da belle époque, este estilo único mistura a sofisticação da ópera com a cultura dos povos amazônicos.

Os grupos culturais Colibri, Pipira Boa e Urubu se destacam pela dedicação à preservação das tradições culturais e pela qualidade de suas apresentações. Os integrantes desses grupos são membros da comunidade do distrito de Outeiro, em Belém, comprometidos em manter viva a tradição por meio de ensaios regulares e apresentações públicas. Suas performances são conhecidas pela energia vibrante, coreografias bem ensaiadas e a capacidade de engajar a comunidade, tanto como participantes quanto como espectadores.

Serviço



Cortejo de Pássaro Juninos no Parque

Onde: Praça de alimentação do Parque Shopping Belém - Av. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde.

Quando: 30 de junho de 2024

Horário: Domingo – com sessões às 15h e às 17h

Programação gratuita