Corpo de Benedito Ruy Barbosa será velado nesta terça, em São Paulo

O velório de Benedito Ruy Barbosa ocorre nesta terça-feira, 7, entre as 15h e as 22h, no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo. Entre as 15h e as 16h, a cerimônia será aberta ao público.

O dramaturgo morreu pela manhã, aos 95 anos, devido a complicações de uma insuficiência renal crônica. Ele estava internado no HCor, na capital paulista, que confirmou a informação.

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"O Hcor informa que o autor Benedito Ruy Barbosa, de 95 anos, faleceu nesta manhã devido a complicações de insuficiência renal crônica (IRC). A instituição se solidariza com os familiares e amigos neste momento de pesar", informou em nota.

O dramaturgo foi um dos autores mais importantes da televisão brasileira e teve a carreira marcada por novelas que retrataram o Brasil rural, com personagens ligados à terra, à tradição e à cultura.

Suas tramas abordaram temas como imigração, meio ambiente, relações familiares e os desafios da vida no campo. Seus maiores sucessos foram obras como Cabocla (1979), Sinhá Moça (1986), Pantanal (1990), O Rei do Gado (1996) e Terra Nostra (1999).