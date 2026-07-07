Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Corpo de Benedito Ruy Barbosa será velado nesta terça, em São Paulo

O velório do renomado dramaturgo será realizado no Funeral Home, em São Paulo, das 15h às 22h.

Estadão Conteúdo
fonte

Benedito Ruy Barbosa está internado há quase uma semana. (Globo/ Divulgação)

O velório de Benedito Ruy Barbosa ocorre nesta terça-feira, 7, entre as 15h e as 22h, no Funeral Home, no bairro da Bela Vista, no centro de São Paulo. Entre as 15h e as 16h, a cerimônia será aberta ao público.

O dramaturgo morreu pela manhã, aos 95 anos, devido a complicações de uma insuficiência renal crônica. Ele estava internado no HCor, na capital paulista, que confirmou a informação.

VEJA MAIS

image 'Rei do Gado', 'Renascer' e mais; as novelas mais icônicas de Benedito Ruy Barbosa
Autor morreu nesta terça-feira (7), aos 95 anos

image Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo
A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

image Benedito Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa são parentes? Veja a verdade sobre o sobrenome
Após a morte do autor de "Pantanal" e "O Rei do Gado", dúvida sobre um possível parentesco com a atriz voltou a ganhar força

"O Hcor informa que o autor Benedito Ruy Barbosa, de 95 anos, faleceu nesta manhã devido a complicações de insuficiência renal crônica (IRC). A instituição se solidariza com os familiares e amigos neste momento de pesar", informou em nota.

O dramaturgo foi um dos autores mais importantes da televisão brasileira e teve a carreira marcada por novelas que retrataram o Brasil rural, com personagens ligados à terra, à tradição e à cultura.

Suas tramas abordaram temas como imigração, meio ambiente, relações familiares e os desafios da vida no campo. Seus maiores sucessos foram obras como Cabocla (1979), Sinhá Moça (1986), Pantanal (1990), O Rei do Gado (1996) e Terra Nostra (1999).

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Benedito Ruy Barbosa

velório

SP
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

07.07.26 13h39

GRATUITO

Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

07.07.26 13h36

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

APROVOU!

Em Belém, cantora Analu prova açaí com farinha e brinca: 'Vamos abolir o leite condensado'

Artista compartilhou a experiência nas redes sociais após temporada de apresentações na capital paraense

07.07.26 9h48

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Benedito Ruy Barbosa e Marina Ruy Barbosa são parentes? Veja a verdade sobre o sobrenome

Após a morte do autor de "Pantanal" e "O Rei do Gado", dúvida sobre um possível parentesco com a atriz voltou a ganhar força

07.07.26 8h44

ESCLARECIMENTO

Morte de Benedito Ruy Barbosa: hospital informa causa do falecimento do dramaturgo

Autor estava internado em um hospital de São Paulo e morreu nesta terça-feira (7)

07.07.26 9h15

CULTURA

Atriz Claudia Abreu acompanha cortejo do Arrastão do Pavulagem

Após apresentações de "Os Mambembes" no Theatro da Paz, artista viveu a experiência do tradicional cortejo e elogiou a cultura paraense

07.07.26 7h41

LUTO

Morre Benedito Ruy Barbosa, autor de 'Pantanal' e 'O Rei do Gado', aos 95 anos

Escritor estava internado em São Paulo e deixa um legado marcado por sucessos da teledramaturgia

07.07.26 8h20

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda