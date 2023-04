Coringa 2: Lady Gaga aparece em escadaria famosa durante filmagem; vídeo

As filmagens do segundo filme do Coringa com Joaquin Phoenix estão em andamento e novos vídeos e imagens do set foram divulgados recentemente. Entre as imagens divulgadas, destaca-se a presença de Lady Gaga na escadaria que ficou famosa na primeira edição do longa, onde o protagonista fez sua dança icônica.

A escadaria, que conecta as avenidas Shakespeare e Anderson no Bronx em Nova Iorque (EUA), se tornou um local bastante popular após o sucesso do primeiro filme. E, ao que parece, o diretor Todd Phillips quis repetir a fórmula e utilizar novamente a icônica escadaria em seu novo projeto.

Lady Gaga, que interpreta Arlequina no filme, apareceu em uma gravação no local e há indícios de que a artista também deve fazer uma cena de dança nesta nova edição.

Relembre a cena de Joaquin Phoenix no primeiro filme:

O segundo filme do Coringa, intitulado "Joker: Folie à Deux", tem previsão de estreia nos cinemas em outubro de 2024 e está sendo descrito como um musical.