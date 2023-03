Coringa 2: Lady Gaga aparece com o novo figurino de Arlequina

Lady Gaga, que viverá a Arlequina em Coringa 2 (Joker 2, Folie a Deux), apareceu com o novo figurino da personagem, em imagens divulgadas na manhã deste sábado (25). Ela já aparece com a caracterização completa da personagem, algo que possivelmente só deve ocorrer ao final do filme, que tem estreia prevista para outubro de 2024. E é possível que haja mudanças ou mais de um visual para a doutora Harley Quinn (Harleen Quinzel), no segundo e muito aguardado filme de Joaquin Phoenix como o arqui-inimigo de Batman.

A personagem Arlequina, assim como vários outros personagens da DC, possui várias versões. O figurino desenvolvido para Lady Gaga é caracterizado por uma minissaia mais formal, botas, meia-calça e uma blusa estilo bufão. As estampas lembram o naipe de ouros no baralho, tudo nas cores vermelho, branco e preto clássicos da psicóloga que trata de Coringa e acaba se envolvendo com ele e se entregando à insanidade e mentalidade caótica do vilão. Há uma certa semelhança com alguns visuais de versões da Rainha de Copas, de "Alice no País das Maravilhas".

Curiosamente, em dezembro de 2022, um fã, Jaxson Derr, imaginou o figurino para Lady Gaga com breves semelhanças do atual. E havia uma breve inspiração no figurino de Arlequina na série Birds of Prey.