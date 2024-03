Coral Infanto-Juvenil do Projeto Vale Música Belém homenageia o Dia Internacional da Mulher

No próximo domingo, dia 10 de março, às 9h, na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, o Coral Infanto-Juvenil do projeto Vale Música Belém realizará uma apresentação especial em celebração ao Dia Internacional da Mulher. A apresentação, parte da programação organizada pela Ouvidoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), será gratuita e aberta a todos os públicos.

O projeto Vale Música Belém, que está prestes a completar duas décadas, é uma iniciativa que recebe patrocínio do Instituto Cultural Vale, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Desde o seu início, tem impactado mais de cinco mil pessoas através do ensino e aprendizagem da música, especialmente entre alunos do ensino público da região metropolitana de Belém.

Para a apresentação deste domingo, o Coral promete um repertório popular e diversificado, incluindo sucessos da MPB, forró, chorinho e carimbó, com seleção especial de músicas que refletem o universo feminino, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Eliane Fonseca, responsável pela regência do Coral Infanto-Juvenil há 8 anos, expressa sua expectativa positiva para o evento, destacando o entusiasmo das crianças em se apresentar para o público e convidando a todos a comparecerem e apreciarem o trabalho dedicado e carinhoso realizado em homenagem às mulheres.

O evento ocorrerá na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, com entrada gratuita para todos os públicos.