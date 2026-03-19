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Contragolpe e Triângulo de Risco: como será a dinâmica da semana no BBB 26

Veja como será a dinâmica qeu abre a reta decisiva do BBB!

Estadão Conteúdo
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O paredão falso será formado neste domingo (1), durante o programa ao vivo. (Foto: Reprodução/ TV Globo)

A formação do Paredão desta semana no Big Brother Brasil 26 contará com uma nova mecânica - o Triângulo de Risco. Os quatro primeiros eliminados da primeira etapa da Prova do Líder - Samira, Leandro Boneco, Chaiany e Juliano Floss - participarão da dinâmica.

Durante o programa ao vivo desta sexta-feira, 20, um dos quatro participantes será sorteado e irá para berlinda. Eles deverão escolher uma das quatro caixas disponibilizadas pela produção e quem escolher a caixa com um bracelete estará emparedado.

O participante escolhido, no entanto, ainda terá a oportunidade de escapar da berlinda. Durante o programa ao vivo deste sábado, 21, o emparedado deverá esconder um cartão escrito "PAREDÃO" em uma de três caixas disponibilizadas pela produção do programa.

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O apresentador Tadeu Schmidt vai pedir para que o participante escolha duas pessoas para participarem da dinâmica. Os dois selecionados, então, deverão escolher uma das três caixas. O emparedado decidirá quem joga primeiro.

Após as escolhas, os três competidores poderão realizar uma troca de caixas cada. O emparedado joga primeiro e pode fazer a primeira troca. Em seguida, o primeiro participante escolhido faz sua jogada, seguido pelo segundo.

Ao final das trocas, os três participantes deverão abrir as caixas ao mesmo tempo. O participante que ficar com a caixa do cartão "PAREDÃO" irá para a berlinda.

O restante da formação do Paredão ocorrerá normalmente, com direito à Prova do Anjo, a indicação do líder e a votação da casa. Essa semana haverá contragolpe, que será dado pela pessoa que receber mais votos da casa. A Prova Bate e Volta, então, será formada pelo emparedado pelo Triângulo de Risco, pelo mais votado pela casa e por seu contragolpe.

Entenda a dinâmica da semana

Quinta-feira, 19 Prova do Líder: A etapa final ocorrerá no programa ao vivo

Sexta-feira, 20 Triângulo de Risco: Durante o programa ao vivo, Samira, Leandro Boneco, Chaiany e Juliano Floss - os quatro primeiros eliminados da primeira etapa da Prova do Líder - deverão escolher uma entre quatro caixas. Quem escolher a caixa errada estará emparedado

Sábado, 21 Prova do Anjo Triângulo de Risco: Durante o programa ao vivo, o emparedado deverá escolher dois participantes para participar da dinâmica. Eles deverão trocar três caixas entre si e, quem ficar com a caixa errada, irá ao Paredão

Domingo, 22 Presente do Anjo: O anjo poderá ganhar mais uma imunidade, mas deverá abrir mão do vídeo da família e amigos

Formação de Paredão: A berlinda será formada pelo indicado pelo líder, o mais votado pela casa, o contragolpe do mais votado pela casa e o emparedado pelo Triângulo de Risco Prova Bate e Volta: O mais votado pela casa, o contragolpe do mais votado pela casa e o emparedado pelo Triângulo de Risco jogam a prova.

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Palavras-chave

TV/BBB 26/PAREDÃO/CONTRAGOLPE/TRIÂNGULO DE RISCO
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