Contos de 'A Vida como ela é', de Nelson Rodrigues, viram audiobook

A Storytel, uma das maiores plataformas de audiobook e e-books do mundo, lança com exclusividade os contos aclamados de A vida como Ela é, de Nelson Rodrigues.

Inicialmente publicada durante os anos de 1950 a 1961 como uma coluna diária no Jornal Última Hora, do Rio de Janeiro, os contos de A vida como Ela é se tornaram parte do imaginário urbano por usar a ficção como espelho de um cenário doméstico da capital carioca e seus personagens crus, completamente emocionais e, sobretudo, falhos.

As crônicas têm como ponto central temas como o adultério, o pecado, os desejos e a moral, temas que causaram escândalo em seu lançamento. A série fez tanto sucesso que foi adaptada para a radionovela e gravada em disco, para fotonovela, inspirou filmes e teve uma grande adaptação de sucesso para a Rede Globo sob o mesmo nome.

Nesta primeira temporada, crônicas clássicas de A vida como ela é, escolhidas pela própria família de Nelson Rodrigues, tomam o formato do áudio e recriam cenas, vozes e cenários do cotidiano do Rio de Janeiro e que fazem os ouvintes testemunhar a vida suburbana de modo único, como só Nelson Rodrigues soube retratar.

Alguns apaixonados demais, outros duros demais e violentos demais, mas que se espelhavam em notícias reais das páginas dos jornais de época. Nelson era, sobretudo, um grande crítico da realidade, e oferecia em seus retratos a reflexão sobre a crueldade do cotidiano.

A primeira temporada com dez episódios traz como narradores Erika Riba, Bacharel em Artes Cênicas que se debruçou sobre a obra de Nelson Rodrigues; Vilma Melo, atriz e professora de teatro, e Renato Peres, que já realizou trabalhos como "Álbum de Família" do mesmo autor.