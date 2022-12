‘Conheço palavras perigosas’; escritor paraense Renato Torres lança livro de poemas

O poema é um texto literário escrito em versos, pode ser lírico, narrativo e ou dramático. "Conheço palavras perigosas" é um livro de poemas do compositor, cantor e poeta Renato Torres que será lançado nesta quinta-feira, 15, às 20h no Núcleo de Conexões Ná Figueredo. A obra é um compilado de poemas escritos ao longo de mais de três décadas, com publicação inédita.

O lançamento acontece junto com a exposição de obras do artista Laercio Cubas Jr, diz Renato. Ele destaca que começou a escrever poemas aos 13 anos e é poeta há 37 anos e, desde então, nunca parou de escrever.

Torres conta que é o segundo que publica. O primeiro foi "Perifeérico", lançado em 2014. Já este passeia por temas políticos, sobre o envelhecimento, entre outros, reunindo seus escritos entre 1990 e 2022. "Poemas políticos (O egoísmo coletivo sobe ao cadafalso); dedicatórias a pessoas que eu conheço/admiro (O rito da escuridão luminosa); tema do envelhecimento (A vela que, acesa, malgrado ilumina). Poemas metalinguísticos (Assunto de margens quietas); minhas origens na família (A vida maior ainda não chegou), e os que falam do Guamá e de Belém, bairro e cidade onde nasci e cresci (Sangue de barro)", elencou algumas temáticas e poemas.

"Em todos, reconheço o traço de uma busca identitária na escritura que nunca de fato se conclui, ou seja, um escrevente é alguém que, insuflado pela febre das palavras, tenta encontrar uma forma de organizá-las de modo que, a cada quebra-cabeças montado, alguma parte de si emerja do rizoma significante", complementou.

Questionado sobre quais seriam essas "palavras perigosas" e a razão por trás do título, o escritor revelou que este seria o título do seu primeiro livro, mas que este é o momento de nomear um livro dessa forma. "O perigo das palavras é que, ao enfrentar-lhes o labirinto significante, já sabemos ser insuficientes nossas intenções comunicantes... Creio que, ao lermos poesia - e de certa maneira eu torço para que meus leitores consigam atingir essas sensações - estamos a nos arriscar, a nos aventurar por termos desconhecidos", concluiu.

Para quem deseja se aventurar pela escrita ou poesia, Renato aconselha que: "procure ler bastante, pesquisar e escolher bem suas leituras; há muita (boa) literatura no mundo, e a verdade terrível é que morreremos sem ter lido tudo de maravilhoso que já foi produzido', disse.

Apesar de acreditar que recomendações são recortes pessoais e momentâneos, que não deveriam ser levados como obrigatoriedade, lista alguns títulos e autores que o inspiram e que podem inspirar seus leitores. "Peço perdão desde já por haver apenas uma mulher em minha lista: leiam Wislawa Szymborska, Renata Pallottini, Olga Savary, Hilda Hilst... Leiam mulheres! Citei os primeiros cinco livros por serem, verdadeiramente, livros que me marcaram e me ajudaram/inspiraram nessa lida/luta com as palavras. Escrever não é algo romântico, pode ser inclusive algo perturbador, te roubar o sono, a tranquilidade... Mas é também incrivelmente recompensador", finalizou.

Confira 5 livros de poemas e autores que inspiram Renato Torres

1. "Livro Sobre Nada", de Manoel de Barros

2. "Água Viva", de Clarice Lispector

3. "O Guardador de Rebanhos", de Alberto Caeiro

4. "O Livro dos Abraços", de Eduardo Galeano

5. "Cartas a Um Jovem Poeta", de Rainer Maria Rilke

Serviço

Lançamento: Livro de poemas “Conheço palavras perigosas”

Data: quinta-feira, 15.

Horário: 20h

Local: Núcleo de Conexões Ná Figueredo.

Entrada: Gratuita