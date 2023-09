Conheça outros artistas e vertentes musicais que são considerados patrimônios, assim como Dona Onete

A rainha do carimbó chamegado Dona Onete tornou-se Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará, após anúncio da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa). Sua obra com mais de 300 canções, com influências amazônicas principalmente, se junta às obras de outros artistas e, também, às belezas e manifestações culturais do Pará. No âmbito da música, há algumas curiosidades sobre os títulos e quem os recebeu.

Jarbas Porto, diretor Legislativo da Alepa, responde sobre os critérios utilizados para tornar alguém ou alguma coisa um patrimônio cultural imaterial. "A declaração como patrimônio cultural e imaterial significa o reconhecimento em razão da relevância para a sociedade paraense. Pode ser concedido à determinado artista, em razão da sua obra. Também podem ser reconhecidos eventos culturais, religiosos, artísticos, enfim, tudo o que representa a nossa identidade cultural e esteja incorporado à vida da nossa gente", concluiu.

Assim como Dona Onete, que tem uma trajetória e relevância não só para o Pará, mas para o Brasil, outros artistas como Sebastião Tapajós, Mestre Cupijó, Mestre Vieira e o grupo Arraial do Pavulagem, conseguiram o mesmo status, em anos anteriores.

Os gêneros musicais e alguns ritmos do Pará, também foram reconhecidos pela Alepa como patrimônio, à exemplo do Carimbó, Guitarrada, ritmo Siriá, ritmo brega e a música gospel. Esta última, é uma das primeiras manifestações que aparecem nos registros da Alepa, no ano de 2016, no que diz respeito à música.

As aparelhagens de som, Festival de Canção Ouremense, a banda de música do IFPA Belém, Festa da Chiquita e o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, também estão na lista de patrimônios da cultura imaterial.

Dona Onete aos seus 84 anos também reforça o peso desta lista com as suas canções, poemas, letras regravadas por artistas da região, à exemplo de Gaby Amarantos. Após saber da notícia, a rainha do carimbó publicou em suas redes sociais a felicidade de receber a honraria.

Cantora, compositora, poetisa, professora e sindicalista. Nasceu em Cachoeira do Arari, passou a infância em Igarapé-Miri e foi registrada como Ionete da Silva Gama e viveu a vida trabalhando como professora. Fundou o Grupo Folclórico Canarana, foi secretária de cultura do seu município de nascimento, e começou a carreira artística aos 73 anos, em 2012. É uma das responsáveis por levar o carimbó chamegado a outros continentes: europeu, norte-americano, asiático e ampliar a voz Amazônida pelo Brasil. Hoje aos 84 anos continua fazendo o que ama: cantando.

VEJA AQUI UMA LISTA DOS NOSSOS PATRIMÔNIOS

Confira a lista de Patrimônios relacionados com a música

Projeto de lei n° 225/2022 que declara a obra do músico Mestre Vieira, inventor da Guitarrada como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará

Projeto de lei n° 224/2022 que declara a obra do músico Mestre Cupijó como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará.



Projeto de lei n° 13/2022 que declara a obra do artista Sebastião Tapajós como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará.

Projeto de lei n° 485/2021 que declara como patrimônio cultural Imaterial do Pará as Aparelhagens de som.



Projeto de lei n° 391/2021 que declara como patrimônio cultural Imaterial do Pará o ritmo Siriá



Projeto de lei n° 199/2021 que declara como patrimônio cultural Imaterial do Pará o ritmo Brega

Projeto de lei n° 60/2021 que declara o Festival de Canção Ouremense como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará.

Projeto de lei n° 134/2020 A banda de música do IFPA Belém como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará.



Projeto de lei n° 315/2019 que declara o Grupo Arraial do Pavulagem como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará.



Projeto de lei n° 170/2019 que declara a Festa da Chiquita como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará.

Projeto de lei n° 44/2016 que declara a Música gospel como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará.



Projeto de lei n° 08/2009 que declara o Círio de Nazaré como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do Pará.

(Fonte: Alepa)