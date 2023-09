Alepa reconhece obra musical de Dona Onete como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará

As composições de Dona Onete, de 84 anos, foram reconhecidas como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado pelos parlamentares da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), na manhã desta quarta-feira (6), com unanimidade dos votos. O Projeto de Lei nº 54/2023, demonstra em vida à artista, sua a contribuição histórica para a região como cantora, que se dedica a levar o carimbó para todos palcos nacionais e internacionais.

Na justificativa do projeto, o deputado Elias Santiago (PT), exaltou o pioneirismo de Dona Onete ao quebrar preconceitos na cena musical brasileira ao ser declarada como a “Rainha do Carimbó”.

“Interferiu no machismo que faz parte da história desse gênero musical, ao abordar o tema da sedução em suas composições, rompeu o tabu sobre a vida sexual dos idosos”, apontou o parlamentar.

Biografia

Nascida em Cachoeira do Arari, no Marajó, mas abraçada por Igarapé Miri, Dona Onete é um fenômeno do Pará para o mundo. Lançou seu primeiro álbum aos 72 anos, e construíu uma trajetória marcante como mulher forte e independente, professora e até secretária de cultura em cidades do interior, até chegar na sua carreira como cantora e compositora.

Ela foi fundadora de grupos de dança e música regional. Atualmente, segue compondo - soma mais de 300 composições - de maioria boleros e tantas outras nos gêneros carimbó “chamegado”, “bangüês”, lundus, entre outros rimos regionais.