Artistas consagrados da música paraense lamentam a morte de João Donato

Morreu na madrugada desta segunda-feira (17) o pianista, compositor e arranjador João Donato, aos 88 anos. A morte foi decorrente de uma série de problemas de saúde. Considerado um multi-instrumentalista, Donato se tornou um ícone da MPB e deixou sua marca como compositor em sucessos como “A rã”, “Nasci para bailar”, “Amazonas”, “Simples carinho” e “Até quem sabe”. O corpo será velado nesta terça-feira (18), no Theatro Municipal do Rio, e depois cremado no Memorial do Carmo.

Natural de Rio Grande (AC), o compositor se mudou ainda jovem para o Rio de Janeiro, mas nutria profundo carinho pela capital paraense, chegando a dizer, em entrevista concedida ao Grupo Liberal no ano passado, que reencontrar o público de Belém era “como voltar para casa”.

A admiração de Donato pelo Pará não se limitava apenas às “comidas gostosas” da terra. Também ficou refletida nos seus 74 anos de carreira, onde acumulou parcerias com artistas locais como Dona Onete, Paulo André Barata e Juliana Sinimbú. Já Felipe Cordeiro participou do disco “Serotonina”, o último lançado pelo pianista em 2022 e que ganhou vinil este ano. A parceria pode ser vista na letra de “Eu gosto de você”.

Felipe Cordeiro definiu como "uma grande honra" sua participação no disco de Donato, onde atuou como letrista junto com o poeta belenense Jorge Andrade na composição de "Eu gosto de você". “As trocas com ele sempre foram rápidas e muito marcantes. Ele se comunicava pouco falando e muito olhando, tocando, ele era da música. A troca é sempre muito incrível e sempre vou referenciar ele como um dos maiores artistas de todos os tempos do Brasil”, acrescentou.

Lembranças

Quando esteve em Belém pela última vez, João Donato chegou a anunciar uma parceria com Dona Onete. Em nota, a Rainha do carimbó chamegado lamentou a partida do compositor, dizendo que o dia tinha amanhecido triste “porque faltava um grande pianista, que fez tanto pela música brasileira”.

“Paraense, caboquinha do Pará, tive a oportunidade de colocar letra numa música dele. Gente, vocês não fazem ideia de como me senti muito honrada de ter dividido esse momento com ele”, relembrou a cantora.

Em 2022, Dona Onete e João Donato chegaram a se encontrar no Rio para almoçarem juntos. Na ocasião, ela disse ter conhecido outras qualidades do compositor: “Uma pessoa incrível e generosa”.

Juliana Sinimbú gravou a música “Nua Ideia”, em parceria com Donato e Caetano Veloso há dez anos. Na época, a compositora tinha acabado de ter a filha Flora e viajou apenas para realizar o sonho e,segundo ela, "valeu cada minuto".

“Foi uma gravação piano e voz que fecha o disco UNA. Donato, como todo gênio, chegou e gravou, sem muitos retoques, me tratou com muita ternura em todos os momentos em que nos encontramos. Foi inesquecível”, afirmou, acrescentando que as músicas dele sempre fizeram parte do seu repertório.

Nilson Chaves ressaltou que Donato deixou uma herança musical muito “importante e especial”, comparada a de grandes músicos como Tom Jobim, Sivuca e Sebastião Tapajós. Para ele, o músico cumpriu a sua missão de forma digna. “Era um compositor maravilhoso”, declarou.