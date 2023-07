Saiba a história por trás da música 'A Paz' de Gilberto Gil e João Donato

A música "A Paz" de autoria de Gilberto Gil e do pianista e compositor João Donato, falecido hoje, 17, aos 88 anos devido a alguns problemas de saúde, é repleta de curiosidade. A letra para a melodia foi criada durante um cochilo de Donato, enquanto Gil o observava. Saiba mais!

"A Paz", também chamada "Leila 4", é uma canção de Gilberto Gil e João Donato composta em 1986. Ela foi lançada em 1987, na voz de Zizi Possi e faz parte do disco "Amor & Música". O que poucas pessoas sabem é como essa música foi composta.

Gilberto Gil, em entrevista explicou que João Donato chegou com a melodia e pediu que ele escrevesse uma letra. A música foi inspirada na namorada Leila, que Donato teve na década de 1980. Gil revelou que o amigo chegou em sua casa e após conversarem sobre escrever a letra, o pianista se deitou no sofá e tirou um cochilo. Quando acordou, a letra estava pronta.

"Donato chegou com essa melodia 'param param' que ele tinha escrito para essa moça no campo dos afetos dele. Ele chegou e falou: 'faça uma letra' a música assim chamava Leila 4 e ele tinha feito para Leila, esse afeto, várias músicas. Inclusive uma dessa era essa aí. Eu me lembro que eu tinha que sair correndo e ele disse: 'faça, faça, você faz rápido' e ele ficou ali no sofá, adormeceu e cochilou um pouco. Quando ele acordou eu já tinha feito a letra", disse Gil em entrevista em 2021.

Confira a entrevista:

Confira a letra

paz invadiu o meu coração

De repente me encheu de paz

Como se o vento de um tufão

Arrancasse meus pés do chão

Onde eu já não me enterro mais

A paz fez um mar da revolução

Invadir meu destino, a paz

Como aquela grande explosão

Uma bomba sobre o Japão

Fez nascer o Japão da paz

Eu pensei em mim, eu pensei em ti

Eu chorei por nós

Que contradição, só a guerra faz

Nosso amor em paz

Eu vim, vim parar na beira do cais

Onde a estrada chegou ao fim

Onde o fim da tarde é lilás

Onde o mar arrebenta em mim

O lamento de tantos ais

A paz